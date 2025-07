Annonce | ISACCO : Le Roi de la Scène au parcours triplement inspirant

publicite

INTERVIEW

ISACCO est un artiste complet, à la croisée des chemins entre musique, carrière professionnelle et engagement humanitaire. Originaire du Rwanda, il a grandi principalement au Kenya avant de s’installer en France pour poursuivre des études supérieures en logistique. Surnommé « le Roi de la Scène » pour son énergie débordante et son charisme sur scène, il incarne une nouvelle génération d’artistes authentiques et engagés.

🎶 Une musique qui rassemble

Depuis son plus jeune âge, la musique est son souffle et son refuge. Introduit en studio par son cousin, le producteur Rukuz, il enregistre son premier single Maisha Ni Mpango (« La vie est un projet ») au Kenya, titre qui lui ouvre les portes des radios locales et des premières scènes.

Arrivé en France, il cofonde le groupe IC-KS avec des amis musiciens. Après plusieurs années, il choisit de se lancer en solo en 2017, avec la sortie de son premier single NONAHA (« Maintenant »), qui connaît un succès immédiat.

Son style musical mêle ses racines rwandaises et les courants afro, pop urbaine, hip-hop et dancehall, créant une signature unique et universelle.

Parmi ses titres phares :

Cheza

ON S’AMUSE

Nonaha

Zunguza (en collaboration avec Lil Saako & Anna)

Chaque chanson véhicule un message, chaque performance est un moment de partage sincère.

🎤 Des scènes prestigieuses

ISACCO a partagé la scène avec de grandes figures de la musique africaine et urbaine, telles que :

Dadju (Francfort)

Serge Beynaud (Élysée Montmartre, Paris)

DJ Arafat (coupé-décalé)

A-Star, Bramsito, Passi, Djibril Cissé (Dock Pullman, Paris)

Soum Bill (25 ans de carrière, Dock Eiffel)

Artistes de Trace Africa TV (Foire de Paris)

Mariam Ba (Zénith de Paris)

Ya Levis, Samy Diko (Les Pyramides)

Djanii Alfa, Lil Saako (Bataclan)

🏆 Distinctions et reconnaissance

ISACCO a reçu plusieurs prix prestigieux tout au long de sa carrière :

2016 : Meilleur artiste masculin diaspora – Nshuti Awards

2017 : Meilleur artiste africain en diaspora

2022 : Meilleur artiste diaspora

2023 : Meilleur artiste africain diaspora – Kara Production

2025 : Nommé aux Ghana Music Awards Europe (Bruxelles), catégorie Meilleur artiste diaspora

« Je compte sur vous. Votez pour moi — on ramène le trophée à la maison ! »

👔 Une double carrière solide

En parallèle de sa carrière artistique, ISACCO a construit un parcours professionnel remarquable dans la logistique et les ressources humaines, avec des postes chez :

BMW (Magasinier vendeur)

Nestlé Purina (Agent logistique)

Curieux Eliquide (Logisticien)

SODEXO (Technicien logistique)

Greentech (Responsable logistique)

FM Logistic (Chef d’équipe logistique)

Cette polyvalence témoigne de son sérieux, de son engagement et de sa capacité à exceller dans différents domaines.

❤ Engagement humanitaire exemplaire

Depuis 2013, ISACCO consacre chaque année une semaine à accompagner bénévolement des personnes âgées et handicapées lors du pèlerinage à Lourdes, en France. Il offre aide, soutien et présence attentive, allant jusqu’à annuler des concerts pour être auprès des pèlerins.

« Ce que je vis à Lourdes me donne une lumière différente. Celle qui traverse les êtres, pas les scènes. »

🌍 Message aux jeunes

ISACCO encourage la jeunesse à s’engager pour les causes humanitaires :

« Aider les plus fragiles apporte une vraie richesse intérieure. Ça me recentre sur l’essentiel et nourrit ma foi. »

🚀 Projets à venir

Un deuxième album est en préparation, avec plusieurs collaborations encore secrètes. ISACCO promet une évolution musicale tout en restant fidèle à sa mission : toucher les cœurs et inspirer.

💬 Un mot pour ses fans

« Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Grâce à vous, tout est possible.

Je fais de la musique pour rassembler, inspirer et faire du bien.

Votez pour moi aux Ghana Music Awards Europe 2025 — on ramène le trophée à la maison ensemble ! »