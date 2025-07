Leadership au féminin : Les musulmanes du Burkina Faso tracent leur avenir

publicite

Le samedi 26 juillet 2025, à Ouagadougou, le Centre Culturel Islamique du Burkina pour le dialogue et le vivre-ensemble a lancé officiellement le programme d’incubation des filles et femmes musulmanes en leadership. Ce programme permettra, selon les initiateurs, d’offrir aux jeunes filles musulmanes les clés de leur émancipation, de leur leadership et de leur impact dans la société.

Dans un contexte marqué par les inégalités persistantes et les barrières socio-culturelles, la voix des femmes musulmanes trouve un nouvel espace d’expression grâce au programme d’incubation des filles et femmes musulmanes en leadership.

Présidé par Rosine Compaoré, directrice femme paix et sécurité au ministère de l’action humanitaire et de la solidarité, ce dispositif ambitieux est bien plus qu’un simple cadre de formation. Il se veut une réponse concrète et engagée à la quête de leadership féminine au Burkina Faso.

« Ce programme est une lumière contre les préjugés, un pont vers l’émancipation », a souligné Mme Compaoré, évoquant la nécessité de forger des leaders enracinés dans leurs valeurs et tournés vers l’avenir.

Ce programme d’incubation des filles et femmes musulmanes en leadership vise à outiller 25 femmes musulmanes dont les critères de sélection sont entre autres l’âge, l’engagement, la disponibilité et les valeurs religieuses.

Mariam Lamizana, marraine de l’initiative, a salué la pertinence d’un tel programme dans le paysage sociopolitique burkinabè. « Malgré les dispositifs existants, les voix des femmes peinent encore à se faire entendre.

Cette incubation permettra aux jeunes filles musulmanes d’apprendre, de s’affirmer et de porter la voix de leur communauté au niveau national et international », a-t-elle indiqué.

La première responsable du département genre et promotion du leadership féminin au centre culturel islamique au Burkina pour le dialogue et le vivre-ensemble, Abzèta Tapsoba, a précisé que les participantes bénéficieront d’une formation étalée sur trois années.

L’accompagnement proposé vise à structurer une nouvelle génération de femmes leaders, conscientes de leurs droits, capables d’agir pour elles-mêmes et pour leur société.

Les modules proposés sont notamment le développement personnel, littérature féminine, gestion de projets, leadership stratégique. « Au terme de ce programme, les jeunes filles musulmanes incubées seront prêtes à initier des projets à fort impact pour leurs communautés », a déclaré Abzèta Tapsoba avec conviction.

Pour terminer, Rosine Compaoré a invité les participantes à croire en elles, à oser s’affirmer et à ne pas craindre de briser les normes établies. Car programme, dit-elle incarne une promesse : « celle d’un avenir où le leadership féminin musulman ne sera plus une exception, mais une référence d’excellence, d’intégrité et de transformation durable ».