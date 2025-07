L’IA au cœur de l’inclusion financière au Burkina Faso : Lancement de Warikalan et TaoTao Money

Dans sa quête d’inclusion financière, le Burkina Faso place l’intelligence artificielle (IA) au centre de ses discussions lors de la session 2025 du Cadre de Concertation sur la Finance Digitale (CCFD) ce lundi 28 juillet 2025 à Ouagadougou. Organisée par l’Agence Nationale de Promotion de la Finance Inclusive (ANPFI), cette rencontre a été l’occasion de dévoiler, Warikalan et TaoTao Money, deux plateformes destinées à accélérer la transformation digitale du secteur.

L’objectif de la Stratégie Nationale de la Finance Inclusive (SNFI) est de porter à au moins 75% la proportion des adultes burkinabè inclus financièrement. Un défi qui, selon Souleymane Nabolé, conseiller technique du Ministre de l’Économie et des Finances, passe nécessairement par une appropriation et une synergie d’actions entre tous les intervenants.

Il a également salué le taux d’inclusion de près de 69% déjà atteint au Burkina Faso. « C’est donc un taux au regard des éléments de la comparaison qui est un élément de satisfaction et qui hisse le Burkina parmi les pays qui ont pu implémenter la question de l’inclusion financière », a-t-il souligné lors de l’ouverture de la rencontre.

Le thème central de la session, « l’intelligence artificielle et la finance digitale : opportunités et risques », mise sur le potentiel transformateur de l’IA. Wango Fidèle Yaméogo, Directeur Général de l’ANPFI, a souligné que ce thème s’inscrit dans une actualité marquée par des mutations profondes dans la manière dont les services financiers sont conçus, livrés et régulés.

Le Directeur Général de l’ANPFI a exprimé l’espoir que les échanges permettent de mieux cerner les implications de l’intelligence artificielle dans l’ environnement, d’en saisir les opportunités, mais aussi de remettre en lumière les risques, pour mieux y faire face ensemble.

Un moment clé de cette rencontre a été le lancement officiel de deux plateformes, Warikalan et TaoTao Money. Warikalan, une plateforme d’éducation financière, vise à doter les populations des connaissances nécessaires pour une meilleure gestion de leurs finances. Cet outil permettra aux citoyens d’accéder à tout moment et en tout lieu à des informations et des formations adaptées.

TaoTao Money, quant à elle, est une plateforme mutualisée de mobile banking, portée par l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés (APSFD). Elle a pour vocation de moderniser les systèmes des institutions de microfinance, facilitant l’accès aux services financiers digitaux pour un public plus large, notamment dans les zones rurales.

Soungalo Seydou Yaméogo, PCA de l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés du Burkina Faso, a exprimé sa gratitude pour le soutien ministériel et a insisté sur l’importance de la plateforme TaoTao Money pour la transformation du secteur de la microfinance.

Djoari Woba, Directeur du Développement des Partenariats Stratégiques de Wave Burkina, a réaffirmé la mission de Wave de rendre les services financiers simples, accessibles et abordables pour tous, en particulier les populations historiquement exclues.

Pour Souleymane Nabolé, ces initiatives, couplées à la réflexion sur l’IA, démontrent la volonté du Burkina Faso de se positionner comme un acteur majeur de la finance digitale en Afrique, en favorisant une inclusion financière à la fois éthique, sécurisée et durable.

