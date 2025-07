Orientations Post BAC 2025-2026 : Les nouveaux bacheliers invités à s’approprier la plateforme Campus Faso

publicite

Tous les nouveaux bacheliers du Burkina Faso sont invités à soumettre leurs demandes d’orientation sur la plateforme Campus Faso à partir de ce lundi 28 juillet 2025. Une nouveauté majeure pour cette année est l’instauration d’une immersion patriotique obligatoire, prévue du 10 août au 10 septembre 2025, conformément au décret du 2 mai 2025. Ces informations ont été partagées lors d’une conférence de presse par les responsables du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur.

Campus Faso, une plateforme numérique intégrée de l’enseignement supérieur, est dédiée à la gestion centralisée et dématérialisée des procédures d’admission et de suivi des dossiers des étudiants (notes, examens, délibérations) au sein des institutions d’enseignement supérieur publiques et privées conventionnées du Burkina Faso.

Pour l’année académique 2025-2026, les nouveaux bacheliers sont appelés à s’inscrire en ligne du 28 juillet au 10 août 2025. Le Professeur Samuel Paré, Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur, a insisté sur l’importance pour les étudiants de gérer eux-mêmes leurs comptes.

« Beaucoup se font aider pour créer leurs comptes, malheureusement, du jour au lendemain ils les perdent parce qu’ils ont renseigné des numéros et des mails qui ne leur appartiennent pas. Vous devez avoir vos propres comptes », a-t-il averti.

Selon le Professeur Paré, cette année, une immersion patriotique obligatoire est requise pour tous les étudiants burkinabè, y compris ceux de la diaspora ayant la nationalité, du 10 août au 10 septembre 2025. Une exception est toutefois prévue pour les étudiants de la diaspora, qui ont la possibilité de reporter cette immersion à une date ultérieure, toujours en vertu du décret du 2 mai 2025.

Le Dr Roger Lanau, Directeur Général du même ministère, a détaillé le déroulement de cette immersion. « L’immersion patriotique est organisée et mise en place par des structures créées par le décret.

Concrètement, elle se déroulera en deux phases dans toutes les régions après les phases d’enrôlement qui prennent en compte un certain nombre d’aspects, dont les examens médicaux. Ensuite, il y aura d’abord une phase théorique qui concernera des formations, et une phase pratique qui sera sportive », a-t-il expliqué.

Procédure d’inscription sur Campus Faso

Pour s’inscrire sur la plateforme Campus Faso pour l’année académique 2025-2026, la procédure, en ligne débute par la création d’un compte sur le site www.campusfaso.bf. Il faut ensuite compléter les informations personnelles et valider les choix de filières. Un numéro vert, le 80 00 13 80, est mis à disposition pour toute information complémentaire.

Les résultats des orientations seront disponibles juste après la période de l’immersion, permettant ainsi aux nouveaux bacheliers de procéder au paiement des frais et de valider leur admission dans les universités.

Les étapes clés de cette procédure sont les suivantes :

* Effectuer 12 choix d’orientation au total, avec la possibilité de faire six (06) choix dans la même université.

* Effectuer le paiement des frais d’inscription universitaire une fois l’orientation confirmée.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24