Le Burkina Faso suspend l’ONG étrangère INSO pour collecte de données sensibles

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le gouvernement du Burkina Faso a annoncé le jeudi 31 juillet 2025 la suspension immédiate de l’Organisation Non Gouvernementale (ONG) étrangère « International Ngo Safety Organisation » (INSO). Cette décision, officialisée par l’arrêté ministériel n°2025-E E 024 1/MATM/SG/DGAT/DSOAP, a été prise par le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Mobilité.

La suspension, d’une durée initiale de trois (03) mois renouvelable, est justifiée par la collecte de données à caractère sensible sans autorisation préalable par l’ONG. Selon l’arrêté, cette activité est jugée contraire à l’objectif d’assistance humanitaire pour lequel INSO est autorisée à opérer au Burkina Faso.

L’arrêté ministériel précise que la mesure s’appuie sur plusieurs textes fondamentaux de l’État burkinabè. Parmi eux figurent la Constitution, la Charte de la Transition, ainsi que divers décrets et lois régissant l’organisation gouvernementale et, de manière significative, la loi n°011-2025/ALT du 17 juillet 2025 portant liberté d’association au Burkina Faso.

Le document, daté du 31 juillet 2025, est signé par Emile ZERBO, Magistrat et Officier de l’Etalon, agissant au nom du Ministre de l’Administration Territoriale et de la Mobilité. Le Secrétaire Général du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Mobilité est chargé de l’exécution et de la communication de cette décision, qui sera rendue publique partout où besoin sera.

La suspension de l’INSO souligne la détermination des autorités burkinabè à encadrer strictement les activités des organisations étrangères sur leur territoire, particulièrement en ce qui concerne la gestion des informations sensibles.

Source : MATM