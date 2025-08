L’Union africaine et la Banque mondiale lancent un fonds pour soutenir les think tanks africains

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Union africaine, en collaboration avec la Banque mondiale, vient de lancer un appel à projets ambitieux dans le cadre de l’Africa Think Tank Platform (ATTP). À la clé : un financement pouvant atteindre 10 millions de dollars par projet, pour soutenir entre trois et cinq consortiums de think tanks africains sur une durée de 2 ans et demi.

L’objectif de cette initiative est clair : renforcer le lien entre la recherche scientifique et l’élaboration des politiques publiques. Les projets devront s’inscrire dans l’un des six domaines stratégiques identifiés. Il s’agit de la Gouvernance et transformation économique, le Changement climatique Commerce régional, la Sécurité alimentaire, le Capital humain et la Numérisation.

Ce fonds vise à positionner les centres de recherche africains comme piliers de la gouvernance, du développement et de l’intégration régionale.

Lire également 👉 Union Africaine : Evariste Ndayishimiye est aux commandes pour la paix et la stabilité au Sahel

Pour les think tanks du continent, ce financement représente bien plus qu’un soutien financier. Il s’agit d’une opportunité structurante pour ancrer leur rôle dans les écosystèmes décisionnels, en renforçant leur capacité à produire des analyses rigoureuses, utiles et adaptées aux réalités africaines.

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 24 septembre 2025. Les think tanks intéressés sont invités à constituer des consortiums solides et multidisciplinaires.

Un signal fort envoyé aux institutions de recherche africaines, avec des retombées attendues à l’horizon 2028, tant en termes d’impact politique que de structuration des savoirs locaux.

Source : Agence Ecofin