Campus Voice 2025 : Pardevan Sylvain, la voix en or de la 5e édition

La 5e édition du concours Campus Voice a connu son épilogue le vendredi 1er août 2025 à Ouagadougou. Au terme d’une grande finale qui a vu s’affronter six finalistes, c’est l’étudiant Pardevan Sylvain, de l’université Joseph Ki-Zerbo, qui a séduit le jury. Avec une moyenne de 15,5 sur 20, il a été sacré lauréat de cette édition anniversaire qui a pour sponsor officiel Moov Africa Burkina.

Plus qu’un simple concours de chant, Campus Voice s’est imposé comme une plateforme d’expression incontournable pour les étudiants musiciens. Créé par des jeunes pour des jeunes, il offre à chaque talent l’opportunité de briller et de faire entendre sa voix.

Après le succès de ses quatre premières éditions, Campus Voice a ajouté une cinquième à son palmarès. Cette édition anniversaire a tenu toutes ses promesses, mêlant émotions et ambiances mémorables, comme l’a confirmé la présidente du comité d’organisation, Faustina Kunni Zoungrana.

« Nous avons été émerveillés par le talent, la diversité et la détermination des candidats chaque performance. Chaque note chantée chaque émotion transmise a été un rappel de pourquoi. Nous faisons cela pour donner une voix à ce que l’on n’entend pas toujours mais qui ont tant à dire », a-t-elle indiqué.

Sur un nombre record de 36 étudiants, issus de 17 universités à travers le pays, six ont convoité jalousement le trophée de la 5e édition. Ayant donné le tout pour le tout lors de deux passages, notamment en chanson imposée et en composition personnelle, les candidats ont démontré tout leur savoir-faire, cette fois non pas sur les bancs de la fac, mais sur scène.

Au terme de ce voyage musical, c’est l’étudiant Pardevan Sylvain de l’Université Joseph Ki-Zerbo qui s’est hissé sur la plus haute marche du podium. Avec une moyenne de 15,5/20, il a été lauréat de la 5e édition du concours Campus Voice.

Débordé de joie, Pardevan Sylvain a exprimé sa gratitude et sa détermination après sa victoire. Pour lui, la conciliation des études et de la musique a été un défi, mais cette victoire confirme que les efforts ont payé. « Ce prix m’encourage à prendre la musique au sérieux, et je ne compte pas m’arrêter là », a-t-il confié, prêt à poursuivre son rêve.

Pour en arriver là, cinq membres de jury, ont eu la lourde responsabilité de départager les candidats. Selon l’artiste Nourat, membre du jury, les finalistes ont été notés sur la base de cinq critères. « Le tempo sur 5, la justesse sur 5, la musicalité sur 4, l’originalité sur 4 et la présence scénique sur 2, ce qui fait un total de 20. La tâche n’a pas été facile, parce que comme vous l’avez constaté, on a eu affaire à des bons candidats », a-t-elle confié.

Toujours engagé pour la cause sociale, Moov Africa Burkina a une fois de plus apporté sa touche pour la réussite de l’évènement. En sa qualité de sponsor officiel, le réseau Moov a décerné un prix du public, lors de la finale de Campus Voice. Assorti d’un chèque d’un million de FCFA, ce prix a été attribué à la candidate Noëla Topan de l’IBAM, qui a terminé 5e au classement général.

Jugée comme « l’édition de la maturité », cette 5e édition a aussi été l’occasion de célébrer l’anniversaire du concours. « Nous soufflons une bougie symbolique pour marquer cinq années d’engagement, de passion et d’impact. Cinq années qui, je l’espère, annoncent un avenir encore plus prometteur », a conclu Faustina Kunni Zoungrana, la PCO.

