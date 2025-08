Nuit des arts martiaux Acte 2 : Sport et vivre-ensemble célébrés à Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

La deuxième édition de la Nuit des arts martiaux a eu lieu le vendredi 1ᵉʳ août 2025 à Ouagadougou, dans la salle du Comité National Olympique et des Sports Burkinabè (CNOSB). Sous le thème « Arts martiaux et cohésion sociale », cette soirée a mis à l’honneur six disciplines notamment le karaté, le kung-fu, le judo, le taekwondo, le Vovinam Viet Vo Dao, etc.

Cet événement, organisé par les différentes fédérations martiales du pays, vise à mettre en lumière la richesse, la diversité et l’excellence des disciplines martiales au Burkina Faso. Selon maître Philippe Sawadogo, président de la Fédération burkinabè de vovinam viet vo dao, la première édition ayant été une réussite, la deuxième se tient avec les mêmes objectifs.

À travers des festivités et des démonstrations des différentes disciplines, la soirée a rappelé la contribution des arts martiaux au vivre-ensemble. Le choix du thème « Arts martiaux et cohésion sociale » est une façon pour ces différentes Fédérations de conjuguer paix et sport.

« Le défi a été relevé, ils ont pu montrer au public leur savoir-faire. À travers cette nuit, nous avons fait passer un message, qui est un appel à la solidarité et à l’union. Le bilan est positif. La mobilisation des participants a été effective. Nous allons déjà préparer la troisième édition avec un autre thème tout aussi révélateur », a déclaré Maître Philippe Sawadogo, également président du comité d’organisation.

Représentant le ministre en charge des sports, Jean Eudes Hien a salué le niveau des différentes disciplines burkinabè. Pour le lui le sport est un instrument important dans ce contexte de la promotion du vivre-ensemble. Il a rassuré quant à l’accompagnement du ministère.

« Aujourd’hui au Burkina Faso, nous devons vivre dans la cohésion à travers nos actions et je pense que le sport est un outil rassembleur. Nous avons vécu une nuit pleine d’émotion. Cette nuit nous interpelle, comme le dit le thème. Le sport est un instrument de cette cohésion sociale », a-t-il indiqué.

Cette célébration s’est voulue une vitrine de la diversité, avec notamment des démonstrations de karaté, de judo, de kung-fu, de Vovinam Viet Vo Dao, de Vo Vietnam et de taekwondo. Il est à noter que six fédérations ont participé à cet événement.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24