Ouagadougou : Un Burkinabè imagine un plan d’aménagement du canal de Kalgondé généré par l’IA

À Ouagadougou, un canal souvent perçu comme une simple infrastructure d’évacuation pourrait devenir un symbole de transformation urbaine. Mahamadi Ouédraogo, plus connu sous le nom de Mdi, a imaginé un ambitieux plan d’aménagement du canal qui prend sa source à la ZAD et se jette à Bangr-Weogo, en passant par Kalgondé, Boinsyaré et l’Université de Ouagadougou. L’originalité ? Grâce à l’IA, une vue de l’idée projetée fait rêver.

Ce canal, long de plusieurs kilomètres, traverse des zones denses de la capitale burkinabè, souvent affectées par des problèmes d’insalubrité, d’inondations et d’occupation anarchique.

Mahamadi Ouédraogo, alias Mdi, imagine un espace réaménagé, transformé en corridor écologique et social, avec des pistes piétonnes, des pistes cyclables, des espaces verts, des ponts de franchissement, des lieux de détente et des aménagements pour la rétention et la dépollution des eaux.

Grâce à l’IA, il a pu générer une modélisation dynamique du canal tenant compte des contraintes du terrain, des zones à fort risque d’inondation, de la végétation existante et du potentiel d’usage citoyen.

L’objectif est de redonner vie et utilité sociale à ce canal qui relie plusieurs quartiers stratégiques de la ville.

« Ce canal relie des pôles majeurs : zones industrielles, zones résidentielles, quartiers populaires, université, et enfin la réserve de Bangr-Weoogo.

Il mérite une attention particulière. L’IA permet d’imaginer des solutions modernes, adaptées et locales », explique Mdi à Burkina 24.

Il espère que les autorités municipales, les urbanistes, les ONG et les citoyens s’empareront de cet idéal pour réfléchir collectivement à l’avenir de ce couloir naturel.

Au-delà d’une simple idée de projet d’aménagement, Mdi, qui n’est pas à sa première initiative, est porteur d’un beau rêve : celui d’une ville de Ouagadougou plus verte, participative et résiliente.

Le rêve s’étend à toutes les villes du Burkina Faso et l’on espère que nos rêves les plus grands deviendront une belle réalité pour le bonheur de nos concitoyens.