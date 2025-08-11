Foncier à Ouagadougou : Une nouvelle direction pour désengorger le service

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Direction du guichet unique du foncier 2 de Ouagadougou (DGUF2O) a officiellement ouvert ses portes le lundi 11 août 2025. Située au secteur 53 à Ouaga 2000, cette nouvelle structure a pour mission d’améliorer la qualité des services fonciers offerts aux populations.

Créée pour rapprocher l’administration fiscale des citoyens et renforcer la qualité du service public, la Direction du guichet unique du foncier 2 de Ouagadougou (DGUF2O) s’articule autour de plusieurs missions clés à savoir promouvoir le civisme fiscal à travers la sensibilisation et l’accompagnement des usagers, assister les citoyens dans l’utilisation de SYCAD, la plateforme nationale de référence pour la gestion foncière au Burkina Faso; recevoir, traiter et suivre les dossiers relevant de sa compétence territoriale; accueillir, orienter et assister les usagers dans leurs démarches d’obtention de titres d’occupation des terres.

Selon Eliane Djiguemdé, directrice générale des impôts, l’ouverture de cette deuxième direction illustre l’engagement du gouvernement à bâtir une administration plus accessible, performante et transparente. Elle a ajouté que ce guichet unique se veut un espace de proximité, de transparence et d’efficacité, permettant aux citoyens de bénéficier d’un service rapide, clair et respectueux de leurs préoccupations.

« La création de cette nouvelle direction répond à un double impératif : rapprocher l’administration fiscale des usagers et des acteurs externes, en tenant compte des mutations institutionnelles et de l’urbanisation croissante de la région du centre, mais aussi désengorger le premier guichet unique du foncier de Ouagadougou, dont la charge de travail ne permettait plus de répondre pleinement aux attentes des citoyens », a-t-elle précisé.

Par ailleurs, la directrice générale des impôts a notifié que la DGUF2O couvre les arrondissements 4, 5, 10, 11 et 12 de Ouagadougou, ainsi que les communes rurales de Koubri et de Saaba. « Cette direction est la vôtre. Elle a été conçue pour simplifier vos démarches, vous accompagner et vous servir.

Votre collaboration est indispensable. En fournissant des dossiers complets, en exprimant clairement vos préoccupations, en dialoguant avec nos équipes, vous contribuez à améliorer la qualité du service et à renforcer la relation de confiance entre l’administration et les citoyens », a-t-elle lancé à l’adresse de la population.

De son côté, Moumouni Soro, directeur du guichet unique du foncier 2, a rappelé les quatre services principaux de la direction : la délivrance de kits et les opérations de mutation, les services d’un receveur des impôts, l’évaluation et le bornage, ainsi que la gestion des moyens. « Dans un court temps, nous espérons que les usagers seront satisfaits de nos prestations et que tous ceux qui sont sur notre territoire pourront régulariser leurs situations foncières », a-t-il conclu.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24