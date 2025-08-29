El Hadj Amado Taonsa offre 10 tonnes de ciment et 10 brouettes à l’initiative Faso Mêbo

publicite

L‘initiative présidentielle Faso Mêbo vise à mobiliser les populations pour la construction du Burkina Faso. Dans ce élan, El Hadj Amado Taonsa, responsable d’une agence de voyage «ETAF Voyages et Tourisme» a apporté son soutien par un don de matériel de construction ce vendredi 29 août 2025 à Ouagadougou.

Le don, composé de 10 tonnes de ciment et de 10 brouettes, a été remis ce matin au siège de l’initiative présidentielle Faso Mêbo à Ouagadougou. Cet apport matériel vise à soutenir les efforts de construction menés sur le terrain. L’auteur du geste, El Hadj Amado Taonsa, a mis l’accent sur la nécessité de l’unité et de la participation de tous pour bâtir un Burkina Faso plus fort.

En déclinant es motivations de son acte, El Hadj Amado Taonsa a salué la vision du Capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. «Nous sommes là pour accompagner notre président, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui a lancé un appel à toute la population pour se joindre à la construction de notre pays, le Burkina Faso» a-t-il déclaré.

Le donateur a ajouté que cet engagement s’inscrit dans une logique de service et de contribution à la prospérité commune. «C’est un geste qui prouve qu’avec l’unité, la solidarité et l’engagement de tous, nous pouvons bâtir un Burkina Faso fort et prospère», a-t-il indiqué.

L’initiative Faso Mêbo a pour but de fédérer les énergies autour de projets de développement, qu’il s’agisse d’infrastructures, d’agriculture ou de services sociaux. Les autorités ont fréquemment souligné que la réussite de cette vision repose sur une mobilisation générale.

El Hadj Amado Taonsa a conclu son intervention par un appel à la population à soutenir l’élan engagé. «Nous appelons toute la population du Burkina Faso à répondre à l’appel du président pour qu’on puisse construire un Burkina Faso meilleur», a-t-il affirmé avec conviction.

Akim KY

Burkina 24