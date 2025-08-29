Défis sécuritaires et transformation numérique : Le secteur culturel se dote de nouvelles compétences en communication

publicite

Conscient du rôle de la communication dans tous les secteurs, Abdoulazize Bamogo, ancien président du Conseil Supérieur de la Communication (CSC), a initié une formation en communication culturelle destinée aux acteurs culturels. L’événement s’est tenu le jeudi 28 août 2025 à Ouagadougou.

Face aux défis sécuritaires et à la transformation numérique, la communication est plus que jamais un enjeu stratégique pour notre pays. Du coup, la maîtrise de nouvelles compétences s’avère essentielle pour communiquer de manière responsable et en toute légalité.

C’est pourquoi, à la suite de la publication de son livre « La communication au Burkina Faso, cadre légal et institutionnel », Abdoulazize Bamogo a initié une formation exclusive intitulée « Communication dans le secteur de la culture: les clés pour des actions conformes et responsables et efficaces ».

« Cet atelier destiné aux professionnels du secteur vise à les aider à maîtriser le cadre réglementaire, adopter une communication responsable et gagner en efficacité », a-t-il expliqué avant de déclarer qu’« aujourd’hui, nous sommes analphabètes parce que nous ne maitrisons pas l’Intelligence Artificielle ». Pour lui, il est nécessaire de se familiariser avec les nouveaux outils de communication, mais surtout les exploiter à bon escient.

Figure reconnue du monde de la culture, Salfo Soré, alias Jah Press, a parrainé cette formation qu’il juge particulièrement pertinente. Selon lui, le contexte actuel impose à chacun une stratégie de communication solide. « Les défis sont nombreux, tant sur le plan national qu’international. Le contexte est difficile, il faut donc savoir comment communiquer pour ne pas se retrouver en porte-à-faux vis-à-vis de la loi », a-t-il précisé.

Les participants, forts d’une centaine étaient essentiellement composés de responsables de communication, de managers, d’artistes, de producteurs, de journalistes, et bien d’autres. A l’unanimité, ils ont salué la qualité des échanges, et ont plaidé pour d’autres sessions de formation.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24