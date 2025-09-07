Journée internationale de la veuve et de l’orphelin : L’ONG AIME redonne le sourire à travers la 4e édition de sa journée dédiée à cette couche

L’ONG Assistance Internationale Mère et Enfant (AIME) a célébré la quatrième édition de sa journée internationale de la veuve et de l’orphelin le samedi 6 septembre 2025, à Boulsin, dans la commune rurale de Tanghin-Dassouri. Cette journée solidaire s’est concrétisée par la distribution de kits scolaires en vue de la rentrée 2025-2026. Cette action de bienfaisance a bénéficié à plus de 180 élèves issus de plusieurs villages de la commune. Parallèlement, 6 tonnes de riz ont été offertes aux veuves.

Depuis plusieurs années, l’ONG AIME apporte un soutien crucial aux personnes vulnérables à l’approche de la rentrée scolaire. Ce geste a été chaleureusement salué par la représentante du ministre en charge de l’Action humanitaire, Aminata Yaméogo/Kaboré.

« Ce geste est une initiative louable, car il s’agit d’une activité régalienne de notre ministère. S’occuper des veuves et des orphelins est essentiel, surtout en cette période de rentrée. Les orphelins ont besoin de soutien, et en donnant ces kits, vous aidez ces parents déjà confrontés à de nombreuses difficultés », a-t-elle salué.

Pour leur part, les veuves ont exprimé leur profonde gratitude. Leur représentante, Asmao Kaboré, a formulé des vœux pour cette ONG. « Nous sommes très heureuses ce matin. Les kits scolaires nous enlèvent une grande épine du pied. De plus, en cette période de soudure, nous n’avons même plus de quoi manger. C’est la quatrième fois qu’ils posent ce geste, et tout ce que nous pouvons faire est de prier pour que le Seigneur les bénisse à la hauteur de leur générosité », s’est-elle réjouie.

Selon Abraham Nikiéma, le président de l’ONG AIME, l’objectif est de protéger ces personnes vulnérables, en particulier face aux défis humanitaires actuels et à la rentrée scolaire. « Pour cette édition, nous avons décidé de miser sur l’autonomisation. Pendant longtemps, notre logique était de fournir un accompagnement en vivres et en kits. Aujourd’hui, nous cherchons à les former à l’entrepreneuriat pour qu’elles puissent devenir autonomes », a-t-il précisé.

Le thème de cette édition a été « Éducation et Entrepreneuriat : Véritables leviers pour l’autonomisation de la veuve et de l’orphelin ». Sur cette base, près de 100 veuves ont été outillées sur les bases de l’entrepreneuriat.

L’ONG AIME, qui intervient dans trois régions du Burkina Faso, a également profité de cette 4e édition pour poser la première pierre d’une infrastructure dédiée à la formation des veuves. Le ministère de l’Éducation nationale s’est aussi fait représenter.

