Le Journal de l’Immobilier : Un nouveau média au service du foncier et du développement durable

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 6 secondes
0 2 minutes de lecture
Siège du Journal de l'immobilier
publicite

C’est officiel ! Le Burkina Faso accueille ce samedi 6 septembre 2025 un nouvel acteur clé dans le paysage médiatique avec le lancement du journal de l’immobilier. Ce journal a été créé pour répondre aux défis majeurs du secteur foncier et immobilier. Le journal de l’immobilier a pour mission d’apporter de la transparence, de l’éducation et de l’information fiable aux particuliers et aux professionnels sur les questions foncières. 

Les principaux objectifs du journal de l’immobilier c’est de promouvoir la transparence et de lutter contre la corruption, éduquer et sensibiliser, soutenir l’urbanisation durable, renforcer le réseau professionnel, faciliter les investissements en matière de question foncière. 

De façon précise, le journal va traiter l’actualité de façon générale sur le foncier, l’urbanisme et également sur des projets territoriaux. 

Le journal de l’immobilier, dont le siège social est à la Zone 1 à Ouagadougou, est un média hybride disponible à la fois en version papier de façon hebdomadaire et sur une plateforme digitale interactive via l’adresse mail via « [email protected] ».

Cette approche multi-supports vise à rendre l’information accessible au plus grand nombre. 

Daouda KIEMDE, Directeur de publication du journal de l’immobilier

« Nous avons des correspondants dans plusieurs régions du Burkina et également à l’international. Ce n’est pas un journal uniquement burkinabè, mais un journal qui couvre toute l’Afrique et au-delà du monde, nous avons réuni des journalistes professionnels et des acteurs professionnels du domaine ; tout cela réuni nous sommes convaincus que nous allons donner des informations fiables aux partis », a précisé Daouda KIEMDE, directeur de publication du journal de l’immobilier.

Pour lui, ce journal n’est pas seulement un média, mais un outil au service de la transparence, de la formation et du développement dans le secteur immobilier et du foncier. « Que vous soyez un particulier à la recherche d’un terrain, un promoteur ou un investisseur, notre journal sera votre guide de confiance pour naviguer dans ce marché complexe.

Nous sommes convaincus que l’information et le dialogue sont les clés d’un foncier plus juste et d’un développement immobilier plus sain pour notre pays », a affirmé le directeur de publication dudit journal.

Lire aussi 👉 Médias au Burkina Faso : Le journal « Le Curieux d’Afrique » inaugure son nouveau siège social

Au regard de la problématique de la question foncière au Burkina Faso, Moussa ZONGO, directeur de l’acquisition et de l’aménagement des sites des promotions immobilières au ministère en charge de l’urbanisme, a salué l’initiative des premiers responsables du journal.

Moussa ZONGO, directeur de l’acquisition et de l’aménagement des sites des promotions immobilières au ministère en charge de l’urbanisme

Le journal de l’immobilier va permettre, des dires de Moussa Zongo, de donner des informations fiables sur le monde du foncier et de l’immobilier. « Le journal va contribuer à plus de visibilité dans les actions de développement du ministère. Il va donner plus d’informations et encore donner d’informations justes aux populations », a-t-il ajouté.

Samciya OUALI et Blaise NADEMBEGA (stagiaires)

Burkina 24

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 6 secondes
0 2 minutes de lecture
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Journée internationale de la veuve et de l’orphelin : L’ONG AIME redonne le sourire à travers la 4e édition de sa journée dédiée à cette couche

il y a 4 minutes

Burkina Faso : Une enquête ouverte contre l’avocate Ini Benjamine Esther DOLI pour des faits présumés de trahison et d’outrage au Chef de l’État

il y a 4 heures

Championnats d’Afrique U19 de handball : Le Burkina Faso perd son premier match face à la Tunisie

il y a 8 heures

Le personnel de la Primature soutient l’initiative Faso Mêbo avec un don de 4 millions de FCFA

il y a 9 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page