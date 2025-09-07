Le Journal de l’Immobilier : Un nouveau média au service du foncier et du développement durable

C’est officiel ! Le Burkina Faso accueille ce samedi 6 septembre 2025 un nouvel acteur clé dans le paysage médiatique avec le lancement du journal de l’immobilier. Ce journal a été créé pour répondre aux défis majeurs du secteur foncier et immobilier. Le journal de l’immobilier a pour mission d’apporter de la transparence, de l’éducation et de l’information fiable aux particuliers et aux professionnels sur les questions foncières.

Les principaux objectifs du journal de l’immobilier c’est de promouvoir la transparence et de lutter contre la corruption, éduquer et sensibiliser, soutenir l’urbanisation durable, renforcer le réseau professionnel, faciliter les investissements en matière de question foncière.

De façon précise, le journal va traiter l’actualité de façon générale sur le foncier, l’urbanisme et également sur des projets territoriaux.

Le journal de l’immobilier, dont le siège social est à la Zone 1 à Ouagadougou, est un média hybride disponible à la fois en version papier de façon hebdomadaire et sur une plateforme digitale interactive via l’adresse mail via « [email protected] ».

Cette approche multi-supports vise à rendre l’information accessible au plus grand nombre.

« Nous avons des correspondants dans plusieurs régions du Burkina et également à l’international. Ce n’est pas un journal uniquement burkinabè, mais un journal qui couvre toute l’Afrique et au-delà du monde, nous avons réuni des journalistes professionnels et des acteurs professionnels du domaine ; tout cela réuni nous sommes convaincus que nous allons donner des informations fiables aux partis », a précisé Daouda KIEMDE, directeur de publication du journal de l’immobilier.

Pour lui, ce journal n’est pas seulement un média, mais un outil au service de la transparence, de la formation et du développement dans le secteur immobilier et du foncier. « Que vous soyez un particulier à la recherche d’un terrain, un promoteur ou un investisseur, notre journal sera votre guide de confiance pour naviguer dans ce marché complexe.

Nous sommes convaincus que l’information et le dialogue sont les clés d’un foncier plus juste et d’un développement immobilier plus sain pour notre pays », a affirmé le directeur de publication dudit journal.

Au regard de la problématique de la question foncière au Burkina Faso, Moussa ZONGO, directeur de l’acquisition et de l’aménagement des sites des promotions immobilières au ministère en charge de l’urbanisme, a salué l’initiative des premiers responsables du journal.

Le journal de l’immobilier va permettre, des dires de Moussa Zongo, de donner des informations fiables sur le monde du foncier et de l’immobilier. « Le journal va contribuer à plus de visibilité dans les actions de développement du ministère. Il va donner plus d’informations et encore donner d’informations justes aux populations », a-t-il ajouté.

Samciya OUALI et Blaise NADEMBEGA (stagiaires)

Burkina 24