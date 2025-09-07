Solidarité citoyenne : La plateforme Citoyens Citoyennes fait un don d’un million de francs CFA à Faso Mêbo

La plateforme Citoyens Citoyennes a remis, le samedi 6 septembre 2025 à Ouagadougou, un don d’une valeur estimée à plus d’un million de francs CFA à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

La plateforme Citoyens Citoyennes, un regroupement créé en 2024 et qui s’est donné pour mission de promouvoir le social, traduit son engagement en acte concret.

La plateforme citoyenne fait un don d’un million de francs CFA à Faso Mêbo

Le don est composé de 200 sachets de sicalite, 10 paires de chaussures de sécurité, 40 paires de gants, 24 sacs de ciment, 75 sachets de riz de 5 kg chacun, ainsi que 30 sachets de haricots locaux de 5 kg. Autant de vivres et de matériels qui contribueront à appuyer les actions menées sur le terrain dans le cadre de Faso Mêbo.

Lire aussi 👉🏿Initiative présidentielle Faso Mêbo : « 1 franc, 2 francs, ça peut aider à construire le Faso »  

S’exprimant au nom de la plateforme, le porte-parole Sambo Ouédraogo a insisté sur la responsabilité collective dans le processus de développement national. « La construction de la nation nous incombe à tous, pas seulement à nos dirigeants. Le développement étant endogène, nous nous sommes dit que nous interviendrons dans ce sens », a-t-il affirmé.

Sambo Ouedrago, porte parole de la plateforme citoyen citoyenne
Sambo Ouedraogo, porte parole de la plateforme citoyen citoyenne

Il a en outre lancé un appel pressant à l’ensemble des citoyens à emboîter le pas à leur initiative, afin de consolider la solidarité et d’accompagner les projets nationaux. « Si chacun donne un peu de ce qu’il a, nous irons loin dans la construction de notre pays », a-t-il ajouté.

À travers ce geste, la plateforme Citoyens Citoyennes confirme sa volonté de contribuer activement à l’édification d’un Burkina Faso plus résilient et solidaire.

Aurelle KIENDREBEOGO (stagiaire)

Burkina 24

Rédaction B24

