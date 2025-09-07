9e édition RH Awards-Burkina Faso : Mariam Kalandjibo Nakanabo sacrée meilleure DRH

publicite

La cérémonie de distinctions des meilleurs managers et Directeurs des ressources humaines (DRH) du Burkina Faso, encore dénommée RH Awards-Burkina Faso est intervenue le samedi 6 septembre 2025 à Tenkodogo, dans la région du Nakambé. Pour cette 9e édition, Mariam Kalandjibo Nakanabo, Directrice des ressources humaines de la Primature, a été sacrée meilleure DRH du Burkina Faso.

La 9e édition des RH Awards-Burkina Faso, organisée par le Réseau des professionnels en Gestion des ressources humaines du Burkina Faso en partenariat avec le ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale, a eu pour thème central « intelligence artificielle et transformation de la fonction ressources humaines ».

Selon Dr Aminata Zerbo/Sabané, ministre de la transition digitale, des postes et communications électroniques, marraine de l’édition, l’Intelligence artificielle (IA) n’est plus une question d’expert IT, mais plutôt un instrument que doit utiliser tout professionnel pour être plus productif et rester compétitif.

« Je suis ravie de voir que les Gestionnaires des ressources humaines (GRH) à travers le Café RH ont pris les devants à travers le thème de la présente édition du Café RH pour s’informer, s’outiller sur cette technologie, explorer les opportunités qu’elle offre aux GRH et examiner son impact sur leur fonction et la gouvernance administrative de façon générale », a-t-elle déclaré.

Le président de l’édition 2025, le Capitaine Anderson Medah, Directeur de cabinet du Président du Faso, a fait savoir que les lauréats célébrés sont la résultante d’un engagement, d’un sacrifice assumé, d’excellence et de travail acharné.

Ils ont, a-t-il aussi expliqué, su se distinguer par leur créativité, leur sens de l’innovation. Ils sont, a-t-il dit en sus, des modèles qui doivent inspirer à faire mieux.

« 9 ans de défis et d’innovation. 9 ans de constance et de prestance. 9 ans de fierté », a fait savoir Ousmane Sandwidi, Président du comité d’organisation (PCO) afin d’illustrer le parcours des RH Awards-Burkina Faso. S’agissant de l’édition de 2026, c’est-à-dire la 10e édition, le PCO a exprimé son souhait de pouvoir la tenir à Accra, au Ghana pour « consolider les questions de management anglo-saxon », a-t-il avancé.

Le patron de cette 9e édition, Mathias Traoré, ministre de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale, a réaffirmé son engagement à accompagner le réseau des professionnels en gestion des ressources humaines et les membres du jury de sorte qu’ils puissent progresser davantage.

Mariam Kalandjibo Nakanabo, Directrice des ressources humaines de la Primature, a été sacrée meilleure DRH du Burkina Faso. « C’est un sentiment de gratitude envers nos autorités et un sentiment de satisfaction pour cette noble fonction que nous exerçons », a-t-elle exprimé son ressenti.

Quant à un éventuel secret, elle a fait comprendre qu’il faut savoir honorer l’humanité en chaque être humain et chercher à construire le meilleur avec lui. La présente cérémonie de distinction a été précédée d’une immersion patriotique au sein du camp Général Tiémoko Marc Garango.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Encadré sur le palmarès des RH Awards-Burkina Faso 2025 : Meilleur DRH du Burkina Faso : Mariam Kalandjibo Nakanabo, de la Primature ;

Prix du meilleur DRH des ministères et institutions : Mariam Kalandjibo Nakanabo, de la Primature ;

Prix du meilleur DRH des Établissements publics de l’Etat (EPE) : Bassiro Sankara, de l’Académie de Police ;

Prix du meilleur DRH des banques/assurances : François de Sales Ouédraogo, de la Société générale du Burkina Faso ;

Prix spécial meilleur développeur de compétences : Rayane Moukadem, Directeur général de Sapec Burkina ;

Prix spécial meilleure entreprise RSE : BF1, pour son initiative Pépites d’entreprise

Prix spécial meilleur manager social : Hammadoun Dicko, président de l’association Tabital Pulaaku Burkina et Ag Mohamed Almoubareck, Président-Directeur Général (PDG) de l’Association pour la Bienveillance Humanitaire (ABH) ;

Prix du jury : Bassiro Sankara, DRH de l’Académie de Police. Pour chaque catégorie de distinction, le lauréat a reçu une attestation, un trophée et un ordinateur. La meilleure DRH du Burkina Faso a reçu une attestation, un trophée et un chèque de 500 000 F CFA.