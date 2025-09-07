États-Unis : La Heritage Foundation veut relancer la natalité avec un « projet Manhattan »

publicite

La puissante Heritage Foundation, un influent groupe de réflexion conservateur américain, s’apprête à dévoiler un plan inédit visant à revitaliser la natalité et à soutenir la famille traditionnelle aux États-Unis. Baptisé We Must Save the American Family (Il faut sauver la famille américaine ), ce projet est présenté comme un véritable « projet Manhattan pour la famille ».

Les principales mesures proposées par la Fondation incluent notamment la création de comptes d’épargne spéciaux, financés par l’État et exclusivement réservés aux couples mariés, la réorientation des fonds publics vers les familles dans le but d’encourager un parent à rester au foyer pour élever les enfants, et l’instauration d’une obligation pour tous les programmes fédéraux de mesurer leur impact sur le mariage et la famille, les programmes jugés négatifs pouvant être révisés ou supprimés.

Ces initiatives ambitionnent de répondre au déclin du mariage et de la natalité aux États-Unis, alors que moins de 50 % des ménages étaient composés de couples mariés en 2024, contre 80 % en 1949.

Le mouvement nataliste gagne du terrain au sein du Parti républicain, avec des figures comme le vice-président J.D. Vance qui a publiquement souhaité « plus de bébés aux États-Unis ». Des personnalités influentes du monde des affaires et de la technologie, telles qu’Elon Musk et Peter Thiel, sont également des partisans déclarés de cette vision.

Cependant, le projet suscite des tensions, y compris au sein de la Heritage Foundation. Certains critiques internes y voient une forme d’« ingénierie sociale » susceptible de remettre en question les progrès réalisés en matière d’égalité des sexes.

Pour Kevin Roberts, président de la Fondation, l’objectif est limpide. « Nous devons accueillir plus d’enfants dans nos foyers si nous voulons sauver la famille et l’avenir de la nation », a-t-il précisé.

