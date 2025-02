publicite

Le Curieux d’Afrique a inauguré son nouveau siège social après deux ans et demi de construction. Lors de la cérémonie inaugurale qui s’est déroulée le samedi 8 février 2025 dans la commune rurale de Pabré, El Hadj Hamed Nabalma, fondateur et directeur de publication de Le Curieux d’Afrique, a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à ce projet ambitieux, soulignant la résilience et l’engagement de la presse burkinabè face aux défis actuels.

Après une période de construction de deux ans et demi, Le Curieux d’Afrique inaugure son tout nouveau siège. Cet immeuble de R+1, situé sur la route de Ouahigouya, en face du rond-point de la voie de contournement à Ouagadougou, hébergera désormais les services du journal, incluant les reportages, enquêtes, et les formations-conseils.

« L’évènement qui nous réunit aujourd’hui marque une étape importante dans la vie de notre journal. Il consacre 11 ans de labeur, d’insomnie, de sacrifice humain.

Ce projet résulte avant tout de la passion, du courage, de la vision, de la volonté, de l’engagement et du travail acharné », a témoigné El Hadj Hamed Nabalma, fondateur et directeur de publication de Le Curieux d’Afrique.

Tout en remerciant tous les acteurs qui ont participé à la réalisation de ce bâtiment, El Hadj Hamed Nabalma, conscient que la presse burkinabè dans sa globalité s’enfonce dans un cycle d’incertitude, a fait savoir que « le média a décidé de transformer ses difficultés en défis, mieux, nous voulons humblement aller plus loin ».

Pour ce faire, le fondateur et directeur de publication de Le Curieux d’Afrique a annoncé de nouvelles réalisations après la concrétisation du nouveau siège du média.

En effet, « notre ambition est de fonder un groupe de presse où seront logés le journal papier, le site web, une agence de communication, le groupe diaspora international, une chaine YouTube et une radio », a souligné El Hadj Hamed Nabalma.

Marguerite Doannio, chargée de mission au ministère en charge de la communication et représentant le patron dudit département, a salué la résilience remarquable des acteurs de médias qui continuent à exercer leurs métiers avec professionnalisme et dévouement malgré les multiples obstacles.

« Le rôle des médias devient encore plus crucial. Ils sont le garant de la diffusion d’informations fiables et vérifiées, un rempart contre la désinformation et un moteur essentiel pour maintenir la cause nationale », a indiqué Marguerite Doannio.

Elle a également souhaité au premier responsable du journal que ce nouveau siège soit un symbole de renouveau et de perspectives encore plus grandes. « Ensemble continuions à écrire l’histoire de notre pays et de notre continent avec courage, passion et détermination », a fait savoir la représentante du ministre en charge de la communication.

