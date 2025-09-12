Promotion des droits des personnes handicapées au Burkina Faso : Le Réseau ROEHI-BF lance un programme triennal

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 20 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
publicite

Le Réseau des Organisations Engagées dans le Handicap et l’Inclusion au Burkina Faso (ROEHI-BF) a procédé, le jeudi 11 septembre 2025 à Ouagadougou, au lancement officiel de son programme triennal intitulé « Promotion et protection des droits des personnes handicapées ». Financé par Liliane Fonds, ce programme marque une étape importante vers une société plus inclusive et sans barrières.

D’une durée de trois ans, ce projet cible prioritairement les régions de Nando et de l’Oubri. Il vise à améliorer les conditions de vie des personnes handicapées, en particulier les enfants, à travers des actions de rééducation, d’accès à la santé, à l’éducation et à l’emploi pour les jeunes.

Géke Appeldoorn, responsable de programme de Liliane Fonds basée aux Pays-Bas

Géke Appeldoorn, responsable de programme de Liliane Fonds basée aux Pays-Bas, a souligné l’engagement de son organisation à accompagner les enfants vivant avec un handicap.

« L’objectif rechercher c’est que ces enfants et ses jeunes trouverons leurs places dans la société et dans la communauté comme tous les autres enfants et les jeunes alors on veut contribuer à leur rééducation, leur santé, leur éducation et aussi leur emploi pour les jeunes », a-t-elle déclaré.

Mariam Zagré, Directrice de la protection et de la promotion des personnes handicapées

Mariam Zagré, Directrice de la protection et de la promotion des personnes handicapées au Ministère de l’action humanitaire et de la solidarité nationale, a exprimé la joie de son ministère face à cette initiative.

Elle a affirmé que ce programme arrive « à point nommé pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées, notamment les enfants au niveau des deux régions, celle du Nando et celle de l’Oubri ».

Lire également👉Burkina Faso : Des organisations de personnes handicapées demandent l’application réelle des textes les concernant

L’atelier de lancement a réuni des représentants des autorités administratives, des collectivités territoriales, des leaders communautaires ainsi que des organisations de personnes handicapées. Les échanges ont permis de présenter le programme, de recueillir les recommandations des parties prenantes et de tracer les prochaines étapes pour assurer une mise en œuvre efficace.

L’atelier de lancement

Avec cette initiative, le ROEHI-BF réaffirme sa vision d’une société inclusive à l’horizon 2035, où chaque personne handicapée pourra réaliser pleinement son potentiel.

Vincent SAVADOGO (stagiaire)

Burkina 24

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 20 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Burkina Faso : Les acteurs du cinéma burkinabè honorent Sékou Ouédraogo, pionnier de la direction photo

il y a 2 minutes

Compte rendu du Conseil des ministres du Jeudi 11 septembre 2025

il y a 2 heures

Burkina Faso : Gratuité de visa pour les ressortissants africains

il y a 5 heures
Hugues Fabrice Zango

Championnat d’Afrique d’athlétisme de Tokyo : « La der » de la carrière pour Hugues Fabrice Zango

il y a 6 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page