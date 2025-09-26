Sécurité : la 2ᵉ cuvée BAC-Ouaga prête à agir !

La deuxième cuvée des Policiers nouvellement affectés à la Brigade Anti-Criminalité de Ouagadougou (BAC-Ouaga) est désormais apte à servir au sein de cette unité d’élite de la Police Nationale. A l’occasion de la fin du stage de formation de cette cuvée, une cérémonie dédiée à cet effet a eu lieu les 05 et 06 septembre dernier dans l’enceinte du camp BAC de Ouagadougou.

En effet, ils sont au total cent-quarante-six (146) à former cette deuxième vague qui, après un passage au Centre National d’Entrainement Commando (CNEC) de Pô, ont été soumis à un nouveau recyclage. L’objectif visé était de les amener à puiser au-delà de leur limite afin d’être encore plus apte et répondre efficacement aux exigences de leurs missions spécifiques.

Durant deux (02) mois, les stagiaires, dans le cadre du recyclage, ont bravé plusieurs obstacles, notamment la peur, la faim, la soif et le sommeil.

A l’arrivée, ce sont cent quarante-un (141) stagiaires qui ont été déclarés dignes d’intégrer les rangs de la Brigade Anti-Criminalité et les cinq (05) autres devront reprendre un autre recyclage pour insuffisance de résultats.

Les admis ont été jugés prêts à servir dorénavant avec leurs collègues déployés sur le théâtre des opérations dans le cadre de la reconquête du territoire national, la réinstallation des Personnes Déplacées Internes (PDI) et le ravitaillement des zones à fort défis sécuritaires.

