Côte d’Ivoire : Le PPA-CI et le PDCI-RDA annoncent une marche pacifique le 4 octobre 2025 à Abidjan

En Côte d’Ivoire, le Front commun composé du Parti des Peuples Africain – Côte d’Ivoire (PPA-CI) et le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) a annoncé le vendredi 26 septembre 2025 la tenue prochaine d’une grande marche pacifique le samedi 4 octobre à Abidjan la capitale. Le Front commun appelle les militants, sympathisants et toutes les forces vives de la Nation à se joindre à l’initiative « dans un esprit de paix, de responsabilité et de patriotisme ».

Dans le communiqué signé du président exécutif du PPA-CI, président exécutif du PPA-CI, et Noël Akossi Bendjo, coordinateur général du PDCI-RDA, cette marche est placée sous le thème « Pour la Paix, il n’est pas encore trop tard » et vise à « exiger un dialogue politique » en vue d’élections « inclusives, transparentes et démocratiques ».

Le PPA-CI, formation de Laurent Gbagbo, et le PDCI-RDA, dirigé par Tidjane Thiam, ont scellé en juillet 2025 un front commun d’opposition visant à peser sur la scène politique ivoirienne à l’approche de la présidentielle du 25 octobre 2025. Dans ce cadre, ils avaient organisé une marche le 9 août à Yopougon, qui a réuni plus de 500 000 personnes selon les organisateurs. Cette nouvelle manifestation intervient alors que les tensions s’intensifient

La Cour constitutionnelle a validé le 8 septembre dernier cinq (5) candidatures pour la présidentielle du 25 octobre. Il s’agit entre autres de la candidature du président sortant Alassane Ouattara.

En revanche, Plusieurs figures majeures de l’opposition ont été recalées, parmi lesquelles Laurent Gbagbo, Pascal Affi N’Guessan et Tidjane Thiam dénoncent une compétition vérouillée. Ces derniers ont promis faire barrage à cet « autre viol de la constitution ivoirien avec le quatrième mandat du président Alassane Ouattara. »

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire