Zorgho : Les orpailleurs du Ganzourgou honorent les autorités coutumières

L’Association des orpailleurs pour le Développement du Ganzourgou (AODG) a une nouvelle fois démontré sa force de mobilisation et son ancrage patriotique. Après leur contribution exceptionnelle de 400 tonnes de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mêbo le 31 août dernier, les orpailleurs ont organisé le dimanche 28 septembre 2025 une cérémonie d’hommage en l’honneur des autorités coutumières et administratives de la province du Ganzourgou.

Réunis à Zorgho, chefs traditionnels, responsables administratifs et représentants des communautés sont venus en nombre répondre à l’appel des orpailleurs. La cérémonie, riche en prestations artistiques et en discours, a été marquée par la remise de 146 attestations de reconnaissance aux différentes autorités coutumières et locales.

Selon Boureima Nikiéma, chargé de l’organisation de l’AODG, cette initiative vise à exprimer la gratitude des orpailleurs envers leurs encadreurs traditionnels et administratifs. « Si les orpailleurs ont eu l’ingénieuse idée de se regrouper pour offrir 400 tonnes de ciment à Faso Mêbo, c’est parce qu’ils ont été bien éduqués et accompagnés. C’est pourquoi nous avons jugé nécessaire d’honorer les autorités coutumières », a-t-il déclaré.

Le Capitaine Raphaël Yonli, représentant le parrain de la cérémonie, le Capitaine Tissologo Zakaria, chargé de mission auprès du Président du Faso, a pour sa part salué cette démarche. Il a souligné la reconnaissance des plus hautes autorités du pays pour l’engagement collectif des orpailleurs.

« L’orpaillage est un secteur longtemps resté dans l’informel et souvent marginalisé au Burkina Faso. Mais aujourd’hui, il démontre sa capacité à contribuer au développement national. Le geste de 400 tonnes de ciment en est une preuve éclatante. Je suis ici au nom de mes supérieurs pour témoigner notre gratitude et notre reconnaissance », a-t-il affirmé.

En signe de reconnaissance particulière, les orpailleurs ont également offert 15 grammes d’or au Capitaine Tissologo Zakaria, leur parrain.

À travers ce double engagement, la mobilisation massive pour Faso Mêbo et l’hommage rendu aux autorités coutumières, l’AODG affirme son rôle de force sociale et patriotique au service de la cohésion et du développement du Ganzourgou et du Burkina Faso.