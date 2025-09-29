Gabon : Le parti présidentiel en tête des législatives, selon les résultats partiels

publicite

0 Partages Partager Twitter

Au Gabon, les résultats des élections législatives du 27 septembre 2025 ont été rendus publics dans la nuit du 28 septembre et révèle que l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), le parti du président Oligui Nguema, arrive en tête du scrutin avec pour mérite d’avoir remporté tous les principaux duels même si plusieurs sièges restent à débattre dans le cadre d’un second tour.

La tâche est revenue au ministre de l’Intérieur de lire les résultats des élections législatives, circonscription par circonscription. Il a précisé que sur les 145 sièges en jeu, les résultats pour une vingtaine d’entre eux sont toujours en attente, et que trois élections devront être reprises.

Fondé seulement depuis 3 mois, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) du Président Brice Oligui NGuema a réalisé une percée fulgurante, le parti a obtenu le plus grand nombre d’élus dès le premier tour. Il est suivi de très loin par le PDG, le parti du Président déchu, Ali Bongo, deposé du pouvoir lors du coup d’État du 30 août 2023.

Le PDG, qui a dirigé le Gabon durant plus d’un demi-siècle, totalise le plus grand nombre de candidats admis au second tour. Ils affronteront ceux de l’UDB le 11 octobre prochain.

L’Union nationale de Paulette Missambo, présidente du Sénat de la transition et le Rassemblement pour la patrie et la modernité d’Alexandre Barro Chambrier, vice-président du gouvernement du Gabon et troisième personnalité du pays, seront bien représentés à l’Assemblée nationale.

Selon les observateurs, la Cour constitutionnelle aura du pain sur la planche à l’étape du contentieux électoral qui risque d’être lourd car les accusations de fraude fusent dans tout le pays.

Source : RFI

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24