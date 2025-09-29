Élan de Solidarité : Les Livreurs d’agrégats de Ouagadougou soutiennent  Faso Mêbo

Le dimanche 28 septembre 2025 à Ouagadougou, l’Association Burkinabè des Livreurs d’Agrégats de Ouagadougou (ABLAO) a manifesté son soutien à l’initiative Faso Mêbo en faisant don de sable et de granite.

L’Association Burkinabè des Livreurs d’Agrégats de Ouagadougou (ABLAO)  a apporté deux voyages de granite et trois voyages de sable, transportés par des camions bennes de 40 tonnes , à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Deux voyages de granite et trois voyages de sable, transportés par des camions bennes de 40 tonnes

Sous la conduite de leur président, Zongo Hamado, les membres de l’ABLAO ont répondu à l’appel national. Hamado Zongo a précisé la nature de l’aide fournie.

« Nous, membres de l’Association Burkinabè des Livreurs d’Agrégats de Ouagadougou, avons entendu l’appel du Président du Faso et avons répondu présent en apportant notre contribution composée deux voyages de granite et trois voyages de sable », a-t-il indiqué.

Zongo Hamado, président de l’ABLAO

Le geste de l’Association est perçu comme un devoir patriotique et une participation au bien-être collectif. Zongo Hamado a d’ailleurs lancé un appel à la mobilisation générale.

« Nous sommes heureux de participer à cette initiative et lançons un appel à tous ceux qui croient en l’action du Président, qu’ils aient déjà contribué ou non, à se joindre à cet effort collectif.

«Nous sommes content avec le travail qui est fait. C’est notre premier don, ce qui vient après dépassera ca», Naaba, membre de l’ABLAO

Car, dit-on, lorsqu’une danse commence dans un pays, il appartient à tous les fils et filles de la nation d’y prendre part pour le bien-être commun», a-t-il lancé.  Il a également exprimé la gratitude son association aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).

L’engagement des livreurs d’agrégats est ancré dans la confiance envers le leadership actuel. « Nous sommes tous des fils du pays et il est de notre devoir de répondre à l’appel du Président. Depuis son arrivée, nous avons vu qu’il est porteur de vérité et déterminé à construire le Burkina Faso», a souligné  Laurent Bouda , un membre actif de l’association.

Laurent Bouda , un membre actif de l’association

Pour lui, la situation actuelle, marquée par la présence de FDS et volontaires au front et aussi des victimes de guerre, exige une réponse sans équivoque de la population.« Nous avons décidé de contribuer activement à l’initiative Faso mêbo. C’est ainsi que nous avons offert deux voyages de granite et trois voyages de sable, transportés par des camions bennes de 40 tonnes, afin de participer à cet élan national », a-t-il laissé entendre.

Les membres de l’ABLAO ont participé aux travaux au siège de Faso Mêbo

La l’intérêt manifesté par les membres de l’association témoigne de la mobilisation citoyenne. Zoundi Emmanuel, un autre membre a insisté sur la portée symbolique de cette action. « C’est avec une grande joie que nous avons pris part à cette action. L’engouement observé sur le site témoigne de l’unité et de la détermination du peuple burkinabè », a-t-il affirmé.

Akim KY

Burkina 24

