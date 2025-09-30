France : L’ambassadeur d’Afrique du Sud retrouvé mort après s’être jeté du 22ᵉ étage

publicite

Porté disparu depuis l’après-midi du lundi 29 septembre 2025, l’ambassadeur d’Afrique du Sud en France, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, a été retrouvé mort à Paris. Selon une source proche du dossier, il s’est donné la mort en sautant du 22ᵉ étage de l’hôtel Hyatt, porte Maillot, dans le 17ᵉ arrondissement. L’information a été confirmée par le parquet de Paris.

« Le magistrat de permanence s’est rendu sur place », a indiqué le parquet, qui a ouvert une enquête confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP).

La disparition du diplomate avait été signalée par son épouse dans l’après-midi de lundi 29 septembre, après la réception d’un message jugé inquiétant. Les premières recherches avaient conduit les enquêteurs vers le bois de Boulogne, où son téléphone avait borné pour la dernière fois, sans succès malgré l’intervention de la brigade cynophile.

Le corps de l’ambassadeur a finalement été découvert au pied de l’hôtel. D’après le parquet, il avait réservé une chambre au 22ᵉ étage, dont la fenêtre sécurisée avait été forcée.

Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, 58 ans, avait occupé plusieurs postes ministériels en Afrique du Sud, notamment celui de ministre des Arts et de la Culture (2014-2019), puis de ministre des Sports, des Arts et de la Culture (2019-2023), avant d’être nommé ambassadeur en France.

Source : 20 minutes