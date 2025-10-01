Burkina Faso : Le Président Ibrahim Traoré adresse ses vœux pour la rentrée scolaire et académique 2025-2026

publicite

0 Partages Partager Twitter

À l’occasion de la reprise des cours ce mercredi 1er octobre 2025, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a délivré un message de soutien aux élèves, étudiants, enseignants et encadreurs.

Dans son adresse, le Chef de l’État a rappelé que cette nouvelle année scolaire doit être celle de l’accélération des réformes éducatives afin d’ancrer davantage les idéaux de la Révolution progressiste populaire.

Lire également 👉 Éducation au Burkina Faso : Le capitaine Ibrahim Traoré encourage les élèves à aller vers les filières scientifiques

«Ce 1er octobre 2025 marque la reprise des activités pédagogiques. À cette occasion, j’exprime mes encouragements et formule des vœux de succès à tous les élèves et étudiants ainsi qu’au personnel d’encadrement et de soutien. Que cette année scolaire et académique soit celle de l’accélération des réformes du système éducatif pour un meilleur ancrage des idéaux de la Révolution progressiste populaire », a-t-il déclaré sur son compte X, ce mercredi 1er octobre 2025.