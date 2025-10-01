Burkina Faso : Le Collectif des leaders panafricains célèbre les trois ans du MPSR 2

publicite

Le Collectif des Leaders Panafricains (CLP) a marqué, le mardi 30 septembre 2025 à Ouagadougou, le troisième anniversaire du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR2), arrivé au pouvoir le 30 septembre 2022.

Le Collectif des Leaders Panafricains (CLP) a dressé un bilan jugé satisfaisant de la « Révolution progressiste populaire » sur plusieurs fronts. Sur le plan sécuritaire, le collectif a noté l’acquisition d’armements et la réinstallation de plusieurs localités.

Au niveau économique, l’industrialisation, avec la construction d’usines de transformation de tomates, a été mise en avant, de même que le plan alimentaire marqué par le lancement de l’offensive agropastorale, et d’autres avancées. Pour toutes ces réalisations, selon eux, les trois ans du MPSR2 méritent d’être célébrés.

Moussa Sanfo, président du CLP, a adressé ses messages de remerciements au Capitaine Ibrahim Traoré. « Le message du CLP à l’occasion de l’an 3 du Capitaine Ibrahim Traoré est d’abord de remercier le capitaine et ses frères d’armes qui ont, le 30 septembre 2022, décidé de prendre leurs responsabilités pour sauver leur patrie. Donc, nous les remercions de nous avoir sauvés, de nous avoir tirés d’affaire », a-t-il lancé.

Il a également appelé la population burkinabè à rester mobilisée et concentrée, affirmant que le Capitaine Traoré « travaille pour le bonheur du peuple » et que le chemin qu’il trace est celui de l’avenir pour la population burkinabè, d’où la nécessité de le soutenir.

Par la même occasion, le CLP a rendu un vibrant hommage au père de la révolution burkinabè, feu le Capitaine Thomas Sankara. Le président du CLP a indiqué que Thomas Sankara a incarné la lutte pour l’émancipation et l’indépendance réelle des peuples africains.

« À travers sa gouvernance sobre, ses réformes courageuses et ses discours de vérité face au monde, il a gravé à jamais son nom dans l’histoire des peuples libres. Ses idéaux de justice sociale, de dignité et de souveraineté continuent d’inspirer les générations présentes », a rappelé Moussa Sanfo.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

