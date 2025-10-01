La BCEAO lance le PI-SPI : Une révolution des paiements instantanés et interopérables dans l’UEMOA

Une nouvelle ère pour l’intégration financière ouest-africaine a été inaugurée le mardi 30 septembre 2025. La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a officiellement lancé, depuis son siège à Dakar, la Plateforme interopérable du système de paiement instantané (PI-SPI).

Cet événement historique marque une étape majeure dans la modernisation des paiements au sein de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).

La cérémonie, suivie simultanément par visioconférence dans l’ensemble des pays de l’Union, y compris le Burkina Faso, a été présidée par Cheikh Diba, ministre sénégalais des Finances et du Budget, représentant le président du conseil des ministres de l’UEMOA, en présence du gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou.

La Plateforme interopérable du système de paiement instantané (PI-SPI) est présentée comme la « véritable colonne vertébrale du futur système de paiements en Afrique de l’Ouest ». Son principe fondamental repose sur l’interopérabilité, une innovation majeure qui vise à effacer les barrières techniques cloisonnant jusqu’à présent les circuits financiers.

Grâce à cette plateforme, chaque citoyen de l’Union peut désormais envoyer et recevoir des fonds instantanément, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le système fonctionne entre différents acteurs financiers à savoir les banques, les établissements de microfinance, les émetteurs de monnaie électronique ou les sociétés de paiement.

Désormais, les services sont plus accessibles, plus rapides et plus sécurisés, les particuliers n’auront plus à faire face aux longues attentes pour recevoir un virement, les entreprises, notamment les petites et moyennes structures, bénéficieront d’une meilleure fluidité des transactions, un facteur clé de compétitivité.

Déploiement immédiat dans huit pays

Dès la date de lancement, 45 établissements financiers ont été autorisés à ouvrir les services PI-SPI au public dans les huit pays de l’UEMOA.

Cette liste des établissements financiers autorisés (mise à jour le 26 septembre 2025) inclut une participation étendue dans des pays tels que le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

Le Sénégal se positionne comme le leader du déploiement avec 13 participants autorisés. La Côte d’Ivoire suit avec 8 institutions, et le Mali en compte 6.

Parmi les acteurs clés ayant obtenu l’autorisation figurent des institutions financières majeures présentes dans l’ensemble des huit pays concernés, notamment CORIS BANK, ECOBANK et ORABANK. Des opérateurs de monnaie mobile jouent également un rôle crucial, comme MOOV MONEY (Bénin) et ORANGE FINANCE MOBILE ou ORANGE MONEY dans plusieurs juridictions. D’autres noms notables incluent BAOBAB (autorisé au Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal) et diverses institutions sénégalaises telles qu’AFRIKA BANK, BNDX, BANK OF AFRICA et UM-ACEP.

PI-SPI-Participants Etape 2 du pilote VB