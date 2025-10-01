Faso Mêbo : Les agents du ministère de l’urbanisme et de l’habitat remettent 5 millions de F CFA

Les agents du ministère de l’urbanisme et de l’habitat ont fait don à l’initiative présidentielle « Faso Mêbo » d’un montant de 5 millions de F CFA. La remise symbolique a eu lieu, ce mercredi 1er octobre 2025, au Quartier général (QG) de l’initiative de Ouagadougou.

Cinq millions de F CFA pour l’acquisition de matériaux de construction, notamment le ciment. C’est la contribution de l’ensemble des agents du ministère de l’urbanisme et de l’habitat à l’initiative présidentielle « Faso Mêbo ».

Delwendé Maxime Tiendrébéogo, Secrétaire général (SG) du ministère de l’urbanisme et de l’habitat, a expliqué que leur don s’inscrit dans la dynamique d’ensemble pour accompagner la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

« Notre présence ce matin s’inscrit dans la dynamique d’ensemble d’accompagner la vision du Président du Faso, qui à travers les initiatives présidentielles visent à accélérer le développement à tous les niveaux. Aujourd’hui particulièrement, c’est le secteur des infrastructures et de l’aménagement », a-t-il indiqué.

Le ministère de l’urbanisme, premier bénéficiaire et partenaire de l’initiative « Faso Mêbo », il est donc logique d’apporter notre concours et notre contribution, a-t-il en outre estimé. Il a donc salué l’engagement et le sursaut solidaire que l’ensemble des agents du ministère ont eus et grâce auxquels ils ont pu faire ce don.

Les agents du ministère de l’urbanisme et de l’habitat ont saisi l’occasion pour réaffirmer leur engagement et leur détermination à accompagner l’initiative présidentielle. « Nous réaffirmons notre engagement et notre détermination à accompagner l’initiative dans la planification urbaine, dans la supervision technique des travaux et dans la mise en œuvre de ces aménagements urbains », a indiqué Delwendé Maxime Tiendrébéogo.

Il a en somme lancé un appel à l’ensemble des acteurs du secteur à se joindre à l’effort de construction du Burkina Faso. « C’est ensemble, main dans la main, que nous allons bâtir avec ‘’Faso Mêbo’’ des villes sûres, durables et résilientes », a appelé le SG du ministère des infrastructures et de l’habitat.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24