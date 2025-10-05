Pésidentielle 2026 au Bénin : Romuald Wadagni investi candidat de la majorité

L’actuel ministre béninois de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, a été officiellement investi candidat de la majorité présidentielle pour l’élection présidentielle de 2026, le samedi 4 octobre 2025 au stade municipal de Parakou.

Cette désignation marque une étape clé dans la succession du président Patrice Talon, qui achève son second mandat. Soutenu par les principales forces politiques proches du pouvoir, Wadagni apparaît désormais comme le favori pour porter le projet de continuité et défendre le bilan économique du régime.

Lire également 👉Présidentielle 2026 au Bénin : Romuald Wadagni, dauphin de Patrice Talon

‎L’investiture s’est déroulée au stade municipal de Parakou en présence de plusieurs personnalités politiques et membres du gouvernement, symbolisant l’unité de la coalition présidentielle autour de sa candidature.

