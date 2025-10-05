Saaba : La 3e édition des « 48 heures de la Charité » offre des fournitures scolaires à 32 orphelins

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Collectif « Charité du Communicateur » a organisé la troisième édition de ses « 48 heures de la Charité », le samedi 4 octobre 2025 à Saaba. La cérémonie, riche en émotions, a été marquée par la distribution de kits de fournitures scolaires à 32 orphelins et enfants de veuves, des encouragements et des prières pour la rentrée scolaire 2025-2026.

Pour la rentrée scolaire 2025-2026 et afin de permettre aux orphelins défavorisés de poursuivre leur cursus, des jeunes se sont mobilisés pour leur venir en aide. Saïba Benjamin Nikiéma, coordonnateur du collectif, a expliqué la démarche.

« Nous travaillons à accompagner nos mamans qui n’ont plus leur mari, et nos petits frères, les enfants qui n’ont plus leurs parents à leurs côtés. C’est la troisième édition pour la remise des kits scolaires aux enfants. Et cette année, nous sommes à 32 enfants », a-t-il souligné.

Il a précisé le processus de sélection et de personnalisation du soutien. « Nous allons vers les enfants, les familles, et nous recensons les enfants qui sont vraiment dans le besoin. Ce ne sont pas tous les orphelins que nous accompagnons. Nous recensons les enfants et les classes, et en fonction nous achetons les fournitures.

Cela signifie que nous donnons à chaque enfant les fournitures qui conviennent à sa classe d’études. En plus des cahiers, de tout ce qui compose les fournitures, nous voyons si nous pouvons accompagner avec un sac en fonction de nos moyens », a relevé Saïba Benjamin Nikiéma.

Le coordonnateur a ajouté que le recensement est fait sans distinction et a souligné les limites de leur action, insistant sur le rôle divin pour certains aspects du soutien à l’enfant.

Noëllie Wangré, une bénéficiaire, veuve et mère de trois enfants scolarisés, a témoigné de l’impact de cette aide. Elle a expliqué avoir pu inscrire ses enfants mais que l’achat des fournitures représentait un véritable défi compte tenu de ses faibles moyens.

« C’est une grande joie qui m’anime. J’en perds les mots. À la rentrée, mon dernier enfant pleurait parce qu’il n’avait pas eu de fournitures. Je lui disais de croire en Dieu. Et Dieu a entendu ma prière. Mes enfants ne vont plus pleurer par manque de fournitures scolaires. Mes enfants ont toujours été parmi les 5 premiers de leur classe. Ils ont juste besoin d’accompagnement », a-t-elle confié.

En trois éditions, Charité du Communicateur a permis à plusieurs dizaines d’enfants défavorisés de retrouver le chemin de l’école dans de meilleures conditions. Les organisateurs entendent poursuivre leurs actions, convaincus que l’éducation reste un levier essentiel pour bâtir un avenir meilleur pour les générations futures.