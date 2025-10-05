Tournoi de Maracana « Jeunesse Unie de Pouytenga » : La 21ᵉ édition sourit à CÉRÉALES FC

publicite

La 21ᵉ édition du Tournoi de Maracana « Jeunesse Unie de Pouytenga » a connu son apothéose le samedi 4 octobre 2025 dans la région du Nakambé au Burkina Faso. Après 52 matchs disputés par 33 équipes, la finale de cette édition a opposé CÉRÉALES FC aux « Enfants du Roi ». Au terme d’un match engagé, c’est l’équipe de CÉRÉALES FC qui est repartie avec le trophée de l’édition, en dominant son adversaire du jour sur le score de 1 but à 0.

Le Tournoi de Maracana « Jeunesse Unie de Pouytenga » est un événement sportif annuel majeur de la commune de Pouytenga, organisé par la Jeunesse Unie de Pouytenga pour promouvoir le vivre-ensemble dans cette commune. Depuis plus d’une décennie, cette compétition regroupe ces jeunes pour communier autour du cuir rond. Sa 21ᵉ édition a refermé ses portes ce samedi 4 octobre 2025.

La finale, qui a opposé CÉRÉALES FC aux Enfants du Roi, s’est jouée en deux périodes de 15 minutes. Dès le coup d’envoi, le public n’a pas eu le temps de souffler, au regard de l’engagement des deux équipes. L’intensité est montée lorsque la délégation gouvernementale a promis la somme de 100 000 F CFA au premier buteur. Cette motivation a été rapidement saisie par le numéro 7 de CÉRÉALES FC, Rasmani Sana, qui a ouvert le score à quelques secondes de la mi-temps.

À la reprise, c’est la même énergie qui a marqué le retour sur le terrain. Le score est resté inchangé (1-0). Pour le capitaine de l’équipe championne, Moumouni Ouédraogo, cette victoire est le fruit de la pression infligée à l’adversaire. « Avant même de monter sur le terrain, nous avons décidé de presser, étant donné que c’était deux fois 15 minutes. Nous avons donc appliqué cette pression et, Dieu faisant grâce, nous avons marqué », a-t-il expliqué.

Rappelons que ce tournoi en est à sa 21ᵉ édition avec le même objectif de cohésion sociale. D’ailleurs, le thème de l’édition a été : « Un Ballon, Jeunesse Unie, Faso Invincible ». Ce choix s’explique par l’ambition des organisateurs d’accompagner la dynamique de la reconquête du territoire national prônée par les autorités, selon Moumouni Ouédraogo, président du Comité d’organisation.

« Nous avons organisé cette édition pour soutenir le Président, le Capitaine Ibrahim Traoré, dans la reconquête du territoire national. Nous avons déroulé cette compétition pendant 45 jours et à tous les matchs, la mobilisation était au rendez-vous, ce qui veut dire que notre jeunesse aime le football. Elle a compris la portée du football », a-t-il affirmé.

Pour marquer cet événement, une délégation de quatre Ministres a répondu présent. Celui en charge de la Sécurité, Mahamadou Sana a patronné l’événement. Il a salué la mobilisation de l’édition en ces termes : « Félicitations au promoteur pour cette réussite. Vous savez tous que le sport est un facteur d’union nationale, c’est un facteur de cohésion et c’est aussi ce message que nous véhiculons à tout le peuple du Burkina Faso ».

En termes de bilan, l’édition s’est jouée en 52 matchs, 2 forfaits ont été constatés. 48 buts ont été inscrits et 113 cartons distribués. Les équipes sont reparties avec des trophées, des enveloppes, en plus des promesses des différents partenaires.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24