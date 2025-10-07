Ouagadougou : Carrefour des stars remporte la 4e édition de « la ligue des leaders » au quartier Bonheur-Ville

Jules Kabore Envoyer un courriel il y a 1 minute
0 Temps de lecture 1 minute
publicite

La finale de la 4e édition du tournoi Maracaña « La Ligue des Leaders » s’est tenue le dimanche 5 octobre 2025 sur le terrain de Territoire City à Bonheur-Ville, un quartier de Ouagadougou. Elle a été marquée par le sacre de l’équipe Carrefour des Stars, victorieuse face à l’AFC de Bangrin sur le score de 1-0, grâce à un but inscrit en seconde période.

Pour le capitaine de Carrefour des Stars, le succès de son équipe repose sur le jeu collectif. « À notre niveau, c’est le travail d’équipe qui nous a permis d’atteindre la finale et de remporter la coupe. Nous sommes satisfaits du déroulement des différents matchs et nous remercions le comité d’organisation », a-t-il déclaré, tout en saluant la qualité de l’adversaire.

Néhémie Nikiema, capitaine de l’équipe championne

Organisée par l’Association des Jeunes Unis pour la Promotion d’un Avenir Meilleur (JUPAM), la Ligue des Leaders vise à promouvoir la paix, le vivre-ensemble et la cohésion sociale. Selon le président de l’association, Abdoul Aziz Nikiéma, le football rassemble des jeunes de différents quartiers et statuts sociaux, constituant ainsi un puissant vecteur de sensibilisation.

« Au-delà du tournoi, l’association mène également des campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques pour construire une nation havre de paix », a-t-il souligné.

Palmarès et récompenses

1re place : Carrefour des Stars – trophée, médailles, lot de maillots, gadgets partenaires et enveloppe financière, la 2e place, AFC de Bangrin – médailles, lot de maillots, gadgets et enveloppe financière. Les équipes classées 3e et 4e ont reçu des lots de maillots, des gadgets et des enveloppes.

Lire également 👉Cohésion sociale : Jeunesse engagée de bonheur-ville met en terre 70 plants pour la paix

Le parrain de la compétition, Aboubacar Banda, a salué l’engagement des jeunes et encouragé le soutien aux initiatives qui favorisent l’union de la population. « Surtout leurs activités qui rassemblent, car c’est l’union entre les populations dont notre pays a besoin », a-t-il déclaré.

La Ligue des Leaders 2025 a réuni 54 équipes issues de plusieurs quartiers de Ouagadougou. Le comité d’organisation se dit satisfait du bon déroulement de l’événement malgré les contraintes financières, un défi qu’il entend relever dans les éditions à venir.

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Jules Kabore Envoyer un courriel il y a 1 minute
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Jules Kabore

Jules Kabore

Articles similaires

Espionnage au Burkina Faso : L’ONG INSO suspendue et ses responsables interpellés

il y a 3 heures

Moov Holiday Foot U17 2025 : Zone 6 FC de Tanghin sacré champion face à AEFA 11 de Karpala

il y a 3 heures

Faso Mêbo : La brasserie LIBS soutient l’initiative avec un don de matériaux de construction de 5 millions de F CFA

il y a 5 heures

Le Prix National de l’Entrepreneur Touristique (PNET) se délocalise pour sa 7e édition à Tenkodogo

il y a 7 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page