Ouagadougou : Carrefour des stars remporte la 4e édition de « la ligue des leaders » au quartier Bonheur-Ville

La finale de la 4e édition du tournoi Maracaña « La Ligue des Leaders » s’est tenue le dimanche 5 octobre 2025 sur le terrain de Territoire City à Bonheur-Ville, un quartier de Ouagadougou. Elle a été marquée par le sacre de l’équipe Carrefour des Stars, victorieuse face à l’AFC de Bangrin sur le score de 1-0, grâce à un but inscrit en seconde période.

Pour le capitaine de Carrefour des Stars, le succès de son équipe repose sur le jeu collectif. « À notre niveau, c’est le travail d’équipe qui nous a permis d’atteindre la finale et de remporter la coupe. Nous sommes satisfaits du déroulement des différents matchs et nous remercions le comité d’organisation », a-t-il déclaré, tout en saluant la qualité de l’adversaire.

Organisée par l’Association des Jeunes Unis pour la Promotion d’un Avenir Meilleur (JUPAM), la Ligue des Leaders vise à promouvoir la paix, le vivre-ensemble et la cohésion sociale. Selon le président de l’association, Abdoul Aziz Nikiéma, le football rassemble des jeunes de différents quartiers et statuts sociaux, constituant ainsi un puissant vecteur de sensibilisation.

« Au-delà du tournoi, l’association mène également des campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques pour construire une nation havre de paix », a-t-il souligné.

Palmarès et récompenses

1re place : Carrefour des Stars – trophée, médailles, lot de maillots, gadgets partenaires et enveloppe financière, la 2e place, AFC de Bangrin – médailles, lot de maillots, gadgets et enveloppe financière. Les équipes classées 3e et 4e ont reçu des lots de maillots, des gadgets et des enveloppes.

Le parrain de la compétition, Aboubacar Banda, a salué l’engagement des jeunes et encouragé le soutien aux initiatives qui favorisent l’union de la population. « Surtout leurs activités qui rassemblent, car c’est l’union entre les populations dont notre pays a besoin », a-t-il déclaré.

La Ligue des Leaders 2025 a réuni 54 équipes issues de plusieurs quartiers de Ouagadougou. Le comité d’organisation se dit satisfait du bon déroulement de l’événement malgré les contraintes financières, un défi qu’il entend relever dans les éditions à venir.