Responsabilité Sociétale : La SONATUR injecte près de 33 millions F CFA pour rendre opérationnel le CSPS de Dogona

Dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), la Société nationale d’aménagement des terrains urbains (SONATUR) a procédé, le vendredi 3 octobre 2025, à la visite et à la remise officielle d’infrastructures d’appui au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Dogona, à Bobo-Dioulasso. Cette initiative vise à renforcer l’offre de soins et à améliorer les conditions d’accueil et de travail du personnel soignant.

Réalisé en 2024 dans le cadre de l’aménagement de la Trame d’accueil de Dogona, le CSPS bénéficie désormais de nouvelles installations essentielles pour son bon fonctionnement.

La SONATUR y a investi environ 33 millions de francs CFA, afin de répondre aux besoins prioritaires des populations en matière d’offres de santé.

Les travaux réalisés comprennent la construction d’un mur de clôture pour sécuriser l’établissement, la mise en place d’un incinérateur pour une meilleure gestion des déchets biomédicaux, ainsi que l’installation d’un système d’éclairage solaire pour garantir un fonctionnement optimal, y compris pendant les coupures d’électricité.

« Il ne s’agissait pas seulement de construire des infrastructures, mais de les inscrire dans la durabilité. Ces investissements supplémentaires viennent renforcer l’efficacité du centre de santé et améliorer la qualité des soins », a souligné Boureima Ouattara, directeur général de la SONATUR.

Le quartier de Dogona a longtemps été confronté à des difficultés d’accès aux services de santé. La construction du CSPS, suivie de son renforcement en 2025, s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration des conditions de vie des habitants, dont beaucoup ont été relogés dans cette zone après la réorganisation des sites non lotis.

Un centre mieux équipé désormais

Pour Mikaïlou Sidibé, ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat et parrain de la cérémonie, cette action reflète la vision sociale de la SONATUR : « Au-delà de l’aménagement et de la commercialisation de terrains, il est de notre devoir d’accompagner les populations dans les secteurs prioritaires comme la santé. Cet appui au CSPS de Dogona s’inscrit dans cette logique. »

Grâce à ces infrastructures modernes, le centre de santé est désormais mieux équipé pour assurer ses missions de prévention, de soins de base et d’accompagnement sanitaire des populations, y compris celles issues de ménages déplacés internes installés dans la zone.

Un engagement durable pour la santé communautaire

Cette action selon le Directeur général, vient confirmer la volonté de la SONATUR d’aller au-delà de ses missions techniques pour contribuer activement au développement social des localités qu’elle aménage. Pour lui, en offrant aux habitants de Dogona un centre de santé plus fonctionnel et mieux équipé, l’entreprise renforce la cohésion sociale et soutient les efforts de l’État dans l’amélioration de l’accès aux soins.

Le Directeur Général de la SONATUR a tenu à rappeler qu’une approche d’aménagement urbain réussie ne se limite pas à la mise à disposition de terrains viabilisés, mais intègre aussi les infrastructures essentielles pour garantir un cadre de vie décent et durable.

