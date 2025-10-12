Côte d’Ivoire : Le Front Commun (PDCI – PPA-CI) et ses alliés appellent à intensifier les manifestations « tous les jours »

publicite

9 Partages Partager Twitter

En Côte d’Ivoire – Les partis de l’opposition réunis au sein du Front Commun, en l’occurrence le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), ainsi que leurs alliés dont le Front Populaire Ivoirien de Pascal Affi N’Guessan, après « la marche pour la paix et la justice », avortée par le régime d’Abidjan à travers un impressionnant dispositif policier, ont décidé d’intensifier leurs manifestations.

« Le Front Commun PPA-CI – PDCI-RDA annonce que les manifestations pour la démocratie, la justice et la paix se poursuivront, tous les jours, et sur toute l’étendue du territoire, jusqu’à la satisfaction de ses revendications par la tenue d’un dialogue politique. »

Pour la porte-parole du Front Commun, Me Habib Touré, déplorant dans le communiqué dont elle en est la signataire, que la manifestation du 11 Octobre 2025 ait été « violemment réprimée par le régime », « les provocations du régime ne doivent pas nous détourner de notre objectif », a-t-elle dénoncé.

Selon Sébastien Dano Djédjé, le Président exécutif du PPA-CI, « il y a eu la volonté ferme des gens de sortir et de manifester leur mécontentement malgré ce dispositif militaire très impressionnant », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le ministre de la sécurité, le général Vagondo Diomandé, assure que les forces de l’ordre ont « fait leur travail de façon régalienne et dans le strict respect des règles », avant de promettre que les personnes interpellées seront traduites devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes.

Selon les chiffres produits par le ministère de la sécurité, 237 personnes ont été interpellées à Abidjan, la capitale et 18 autres à Dabou (50 Kilomètres à l’Ouest d’Abidjan).

A deux semaines de la présidentielle en Côte d’Ivoire et alors que la campagne électorale est déjà ouverte, les partis politiques de l’opposition et particulièrement ceux dont les candidatures ont été rejetées, ont engagé un bras de fer avec le pouvoir qui selon eux, « roule en roue libre vers des élections qu’il pense organiser haut la main. »

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire