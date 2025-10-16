Communiqué | Championnat National d’Équitation 2025 : Le Rendez-vous des Passionnés de Sports Équestres au Burkina Faso

La Fédération Burkinabè des Sports Équestres (FBSE) vous donne rendez-vous le samedi 18 octobre 2025 pour le Championnat National 🏆
Une journée de compétition, de passion et de spectacle où les meilleurs cavaliers du pays s’affronteront pour le titre national !

📅 Date : Samedi 18 octobre 2025
🤝 Avec le soutien de : MSJE, LONAB, FNPSL

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable du sport burkinabè !
Venez encourager nos champions et partager la ferveur du Championnat National 2025. 🏆🐎

❤️ Invitation

