2e Jeux de l'ACNOA Zone III de Basketball : Les Étalons en finale aux dépens du Togo

L'équipe du Burkina Faso aux Jeux de l'ACNOA.
Les Étalons du Burkina Faso poursuivent leur parcours aux 2e Jeux de l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) Zone III en basketball. Le mercredi 15 octobre 2025, sur le parquet de la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou, ils ont dominé les Éperviers du Togo sur le score de 67 à 45. 

La rencontre avait pourtant commencé sur un ton prudent, les Togolais prennent un léger avantage au premier quart-temps (14-10). Mais très vite, les Burkinabè resserrent leur défense. Ils multiplient les interceptions et accélèrent le rythme du jeu.

Leur adresse retrouvée leur permet de repasser devant à la pause (20-24). Les Burkinabè vont creuser l’écart au fil des minutes pour s’imposer au (36-43). Pour, les Étalons démontrent leur supériorité en s’imposant au finis (45-67).

Une victoire grâce au banc

Grâce à leur banc actif et une belle cohésion d’ensemble, les Étalons signent ainsi une deuxième victoire consécutive dans la compétition. Cette victoire leur permet de se qualifier pour la grande finale.

L’équipe du Togo aux Jeux de l’ACNOA à Ouagadougou.

Ils affronteront le Bénin le vendredi 17 octobre, à partir de 17h, toujours à la MJCO. Un duel attendu entre deux formations qui se connaissent bien. Les Burkinabè s’était déjà pris le dessus lors de leur précédente confrontation dans le tournoi.

Lire aussi: Championnat national de basketball, la saison 2024-2025 lancée avec des innovations

En attendant cette affiche prometteuse, place à la discipline du basketball 3×3 qui entrera en lice ce jeudi 16 octobre avec les compétitions féminines seniors. Le Burkina Faso, le Bénin et le Togo sont les équipes engagées dans ce tournoi. 

