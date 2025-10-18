Promotion des produits locaux : Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo à la rencontre des femmes rurales à Koudougou

‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a visité, le samedi 18 octobre 2025, les stands d’exposition du Salon de la femme rurale (SAFER) à la Place de la Nation de Koudougou. Cette visite a été l’occasion pour le Chef du Gouvernement d’exprimer le soutien des autorités aux initiatives féminines de transformation et de valorisation des produits locaux. Placée sous le thème « Femme rurale, changement climatique, sécurisation foncière et sécurité alimentaire », l’édition 2025 du SAFER se tient du 15 au 19 octobre à Koudougou.

‎Organisé par NAFA ORASIS GROUP, en collaboration avec la Fédération nationale des femmes rurales du Burkina (FENAFER-B), le salon rassemble de nombreuses exposantes venues des quatre coins du pays. Elles y présentent leur savoir-faire dans les domaines de l’agroalimentaire, de l’artisanat, du textile et de la transformation des produits locaux.

‎Véritable espace d’échanges et de valorisation, le SAFER offre aux femmes rurales l’occasion de faire entendre leur voix et de mettre en lumière un savoir-faire qui incarne le lien profond entre la femme, la terre et la vie.

‎À chaque stand, le Premier ministre, accompagné de membres du Gouvernement, a marqué un arrêt, félicitant et échangeant avec les exposantes sur leurs produits et leurs conditions de travail. À l’issue de sa visite, il a salué l’engagement et la créativité des femmes rurales.

‎« Nous avons tenu à rendre visite à toutes ces braves femmes issues du milieu rural dont le savoir-faire se laisse admirer. Stand après stand, on découvre un talent exceptionnel, que ce soit dans l’agroalimentaire, le vestimentaire ou la transformation des produits locaux », a déclaré le Chef du Gouvernement.

‎‎Sous le leadership du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, le Gouvernement a fait de la valorisation des produits locaux et des techniques endogènes une priorité.

‎Le Premier ministre a rappelé que la transformation locale constitue un pilier essentiel de la politique nationale de développement :

‎‎« Dans le secteur rural, les femmes jouent un rôle moteur. L’autre maillon essentiel, c’est la transformation, et dans ce domaine, elles portent véritablement le flambeau. Il était donc important de venir les encourager et de leur réaffirmer le soutien du Gouvernement », a-t-il souligné.‎

‎Le Chef du Gouvernement a également lancé un appel à l’ensemble des citoyens pour soutenir les produits locaux, fruits du travail et de la détermination des femmes rurales : ‎« C’est l’occasion d’inviter chaque Burkinabè à faire confiance à la transformation locale, à valoriser le savoir-faire de nos mamans du milieu rural qui font des merveilles. Non seulement c’est beau, mais c’est endogène, pur et d’une qualité bien supérieure à celle de nombreux produits importés. »

‎‎Traduction concrète de l’engagement du Gouvernement en faveur de la résilience économique et de l’autonomisation des femmes, cette visite du Premier ministre aux exposantes du SAFER rappelle que l’avenir du Burkina Faso s’enracine dans la valorisation de ses propres ressources et talents.

Source : DCRP/Primature