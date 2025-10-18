Une chanson, trois nations : La musique au service de la fraternité sahélienne

publicite

0 Partages Partager Twitter

Un collectif d’artistes des Forces de défense et de sécurité (FDS) de l’Alliance des États du Sahel (AES) a dédicacé, le vendredi 17 octobre 2025, un single avec clip intitulé « AES engagée ». Il entend faire la promotion de la cohésion sociale tout en galvanisant les troupes du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

8 éléments des Forces de défense et de la sécurité de l’Alliance des États du Sahel (AES) ont concocté un single pour donner de la voix et réaffirmer l’union entre ces pays frères. La chanson a été présentée le vendredi 17 octobre 2025, à Ouagadougou.

Ce projet est porté par l’adjudant burkinabè Zinsonni Kaleb, alias Kezi. « Quand j’ai vu l’Alliance de ces États, des leaders qui ont décidé de se mettre ensemble, les artistes doivent pouvoir accompagner cette dynamique.

C’est pourquoi j’ai pensé que mettre les artistes burkinabè, malien et nigérien ensemble, cest une chanson qui parle de cohésion et qui pourrait apporter une modeste contribution à la situation que nous vivons actuellement », a laissé entendre l’artiste.

Avec cet objectif, l’artiste a souhaité que l’œuvre voyage afin de toucher tout cet espace du Sahel. C’est pourquoi, après ce lancement, il a souligné que d’autres lancements sont prévus dans les deux autres pays de l’AES. « Il y a une caravane qui est prévue, si les moyens nous permettent, nous allons sillonner au moins 4 grandes villes de ces trois pays pour passer ce message de cohésion entre ces trois nations.

Ce message est celui de la solidarité. Aujourd’hui le Burkinabè au Mali et au Niger ne doit pas être dérangé et vice-versa. Si nous nous donnons la main, je pense que l’ennemi n’aura pas le choix que de se décourager », a ajouté Kezi.

Le ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Célestin Simporé présent à cette dédicace a levé le chapeau à cette initiative. « C’est une œuvre et un travail formidable des FDS engagés de ces trois pays.

Cette lutte est contre le terrorisme, pour l’autodétermination, la souveraineté, l’indépendance véritable et le développement socioéconomique de nos États. Nous encourageons tous les artistes à emboîter leurs pas, car la communication à travers la musique est un outil très puissant, surtout dans des situations de lutte et de difficultés », a-t-il salué.

À l’occasion, une cotisation a été initiée pour venir en aide aux veuves et orphelins des FDS. Aussi le collectif a décidé de remettre une tonne de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24