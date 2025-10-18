2es Jeux de l’ACNOA : Les Étalons Basketball chutent face aux Guépards du Bénin

​Après un parcours sans faute en phase de poules, les Étalons basketteurs sont tombés lors de la finale des 2es Jeux de l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA). Opposés aux Guépards du Bénin, le vendredi 17 octobre 2025 sur le plateau de Basketball de la MJCO, les représentants du Burkina Faso se sont lourdement inclinés sur le score de 71 à 38.

​Pourtant victorieux de cette même équipe béninoise en phase de groupe (57 à 53), les Étalons n’ont cette fois pas réussi à rééditer l’exploit. Totalement méconnaissables, ils ont perdu la bataille du rebond, manqué d’adresse et subi le rythme imposé par les Guépards.

​Cette victoire permet au Bénin de décrocher la médaille d’or, tandis que le Burkina Faso se console avec l’argent. Le Togo, pour sa part, complète le podium avec le bronze.

​Chez les dames en 3×3

​Le Togo a remporté la finale féminine face au Bénin sur le score serré de 17 à 13. Le podium a été complété par le Bénin médaille d’argent et le Burkina Faso médaille de Bronze.

​Dans le trio majeur de ce tournoi féminin, on retrouve : Ajisat Samuel (MVP de la saison, Burkina Faso), Laourou Honorine (Bénin), Aku Venunyé Elisabeth Afetse (Togo), désignée également MVP du tournoi.

​Au concours de tirs à trois points, la Burkinabè Fadima Sanogo a brillé en remportant l’échéance. Une performance qui honore le basketball féminin burkinabè. Malgré la défaite en finale, les Étalons repartent de ces Jeux de l’ACNOA avec une médaille d’argent méritée et des enseignements précieux pour la suite.

​Scores des quart-temps qui ont vue échouer les Étalons.

​Q1 : Burkina Faso 12 – 21 Bénin ;

​Q2 : Burkina Faso 14 – 18 Bénin (mi-temps : 26 – 39 pour le Bénin) ;

​Q3 : Burkina Faso 05 – 22 Bénin ;

​Q4 : Burkina Faso 07 – 10 Bénin. Score final : Burkina Faso 38 – 71 Bénin

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24