Coupe de l’Unité de Nabitenga : Amérique FC s’offre la 4ᵉ édition du tournoi

51 Partages Partager Twitter

L’ambiance était à la fête au quartier Nabitenga de Ouagadougou dans l’arrondissement 8. Les jeunes de ce secteur se sont retrouvés pour la finale de la 4e édition de la Coupe de l’unité, remportée par l’équipe Amérique FC.

Le Maracaña est un sport qui se joue sur terrain réduit très populaire au Burkina Faso. Il se joue notamment pendant les vacances mais l’occasion de grands évènements.

Au quartier Nabitenga de Ouagadougou, Kibsi Bertrand Yoda réunit la jeunesse de ce quartier autour de ce sport à travers la Coupe de Jeunesse. Cette année, la finale de la 4e édition de ce tournoi s’est disputée le dimanche 26 octobre 2025 sur le terrain du Lycée Municipal.

A l’affiche, une finale de rêve entre des meilleures formations de la compétition. Cette année, la finale a opposé l’équipe de Amerique à Yellow FC. Sous le regard de l’ancien international Moumouni Dagano, meilleur buteur en sélection des Etalons, les deux équipes se sont livrées à une vraie bataille pleine d’engagement.

A peine cinq minutes de l’entame de la rencontre, Amérique FC. Un score derrière lequel va courir l’équipe de Yellow FC sans pouvoir égaliser. 1-0, ce sera le score à la fin du temps réglementaire.

Une fête populaire

Cette finale a aussi marqué la clôture du camp vacances foot, un cadre de loisirs et de formation pour la jeunesse. « Le maracana plus qu’un simple sport est une fête populaire, un symbole de cohésion et de paix. Ensemble continuons à faire vivre cet esprit d’unité et de partage qui fait la force de notre cher pays », a Kibsi Bertrand Yoda, le promoteur.

Celestin Damiba, l’un des parrains de cette édition a salué l’organisation et l’esprit qui entoure la Coupe de l’Unité de Nabitenga. « La Coupe de l’unité dénote de l’amour qui existe dans cet arrondissement et tout le monde est interpellé quand on parle d’amour et de paix. Et tout le monde a un rôle à jouer quand il s’agit de la question de la paix », a-t-il souhaité.

Les meilleurs récompensés

« La leçon qu’on puisse retenir, on sent que la compétition est en train de grandir. Il y a des équipes qui arrivent de tous les horizons de la ville de Ouagadougou, nous pouvons dire que nous sommes un promoteur comblé », ajoute le promoteur. Son objectif à travers un tel tournoi est la cohésion sociale. Kibsi Bertrand Yoda promet une cinquième édition tant que les moyens le permettent.

Plusieurs prix spéciaux ont été remis aux différents acteurs. Les deux arbitres de cette finale ont tous reçu des médailles. Boka junior, équipe fair-play a reçu ballon.

Hamidou Ouédraogo meilleur buteur, Issouf Traoré meilleur joueur, Abdoul Aziz Barro, meilleur gardien ont tous reçu des récompenses. L’équipe classée troisième xxxx Académie foot de Nabitenga, devant Roi FC, reçoit la somme de 100 mille francs CFA.

Finaliste malheureux, yellow FC repart avec 150 mille francs CFA. Le grand champion de cette édition Amérique FC empoche la somme de 200 mille francs CFA en plus des médailles.36 équipes ont pris part à cette 4e édition de la Coupe de l’unité de Nabitenga.