L'ancien président sud-africain Jacob Zuma en visite au Burkina Faso pour soutenir la vision panafricaniste

Sié Frédéric Kambou
29 octobre 2025

L’ancien président de la République d’Afrique du Sud, Jacob Zuma, est arrivé à Ouagadougou ce mercredi 29 octobre 2025, dans le cadre de la Conférence des Afro-descendants qui se tient actuellement au Burkina Faso.

Accueilli à l’aéroport international de Ouagadougou par le chef de la diplomatie burkinabè, Karamoko Jean Marie Traoré, Jacob Zuma est là dans le cadre de la visite des Afro-descendants et de la diaspora africaine.

Dès son arrivée, l’ancien chef d’État sud-africain n’a pas manqué de saluer « la vision et le courage des autorités burkinabè actuelles ». Il a également tenu à témoigner son soutien et sa solidarité envers le Burkina Faso, notamment face aux défis sécuritaires et de développement.

Justifiant sa présence à Ouagadougou, Jacob Zuma a déclaré que « nous sommes heureux d’être ici. Le Burkina Faso a fait quelque chose d’exceptionnel, quelque chose que certains pays n’ont pas pu faire. La décision que le pays a prise est une très bonne décision et nous sommes là pour soutenir ».

L’objectif principal de sa visite est de marquer son soutien aux initiatives panafricanistes et aux choix souverains opérés par le Burkina Faso. Pour l’ancien président sud-africain, l’exemple du « pays des Hommes intègres » mérite d’être salué et suivi à l’échelle du continent.

L’un des moments phares de son séjour à Ouagadougou sera la conférence qu’il animera le 1er novembre 2025. Cette intervention de l’ancien chef d’État sud-africain se tiendra sous l’égide de la Délégation des Afro-descendants.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

