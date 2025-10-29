Ouagadougou : Cheikh Soufi Moaze prône la tolérance et l’unité à travers la célébration du Maouloud

Le guide spirituel de la communauté internationale des Soufis, Cheikh Soufi Moaze, a annoncé la célébration en différé du Maouloud le 1er novembre 2025 à Ouagadougou, sous le thème « L’acceptation de l’autre et le respect mutuel : facteurs de cohésion sociale et de paix durable ». Cette 16ᵉ édition se veut un grand moment de prêche et de communion autour des valeurs de paix et de tolérance, dans un contexte national marqué par la recherche d’unité et de stabilité.

Initialement célébré dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 septembre 2025, le Maouloud sera donc commémoré plus tard par le Cheikh Soufi Moaze. Un choix qu’il justifie par la tradition du Prophète Mohamed (PSL), qui marquait sa naissance chaque lundi par le jeûne.

« Le moment du Maouloud ne passe pas. Le Prophète le célébrait chaque lundi par le jeûne. Lorsqu’on lui demandait pourquoi, il répondait qu’il était né un lundi. En réalité, il commémorait sa naissance 52 fois dans l’année », a-t-il expliqué.

Pour cette édition, le thème retenu revêt une importance particulière pour le guide spirituel, car il s’inscrit en droite ligne avec le contexte sécuritaire actuel du Burkina Faso. Selon lui, le retour de la paix passe nécessairement par la sensibilisation, le respect et l’acceptation mutuelle.

« Il n’y aura jamais de paix tant que nous, humains, ne nous accepterons pas mutuellement. Les différentes confessions religieuses doivent s’accueillir sans condition, car ce n’est pas à nous de nous juger. Nous sommes obligés de nous accepter si nous voulons la paix », a-t-il déclaré.

Cheikh Soufi Moaze a estimé également que ce prêche s’aligne avec la vision du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui œuvre à unir les différentes composantes religieuses pour consolider la cohésion nationale.

« Notre Chef de l’État prône la cohésion sociale et appelle les leaders religieux à cultiver la tolérance et l’unité », a-t-il rappelé.

La cérémonie du prêche se tiendra le 1er novembre à partir de 20h à Tanghin, après le marché de Arb Yaar, en face des rails. L’événement rassemblera plusieurs guides spirituels venus de diverses confessions et de différents pays. Le Cheikh lance un appel à tous, quelle que soit leur religion, à venir partager ce moment de prière et de fraternité.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24