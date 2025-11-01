Marche solidaire et sportive de la Fondation Orange Burkina Faso : Un engagement renouvelé contre les cancers féminins

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités de sensibilisation et de lutte contre les cancers féminins, la Fondation Orange Burkina Faso a organisé une marche solidaire et sportive, le samedi 25 octobre 2025. Cette initiative a réuni non seulement les collaborateurs et les partenaires, mais également le grand public, autour d’un engagement commun : le combat contre les cancers féminins, via la sensibilisation et la promotion du dépistage précoce.

Sur un parcours d’environ cinq kilomètres, les collaborateurs et les partenaires de la Fondation Orange Burkina Faso à travers une marche solidaire et sportive ont sensibilisé la population à la menace des cancers féminins.

Par cette démarche, la compagnie de téléphonie mobile témoigne de sa proximité avec les populations et consolide son image d’entreprise citoyenne, soucieuse du bien-être de sa clientèle. Il est à noter que cette marche a été précédée par une conférence publique sur les cancers féminins.

Selon le Secrétaire Exécutif de la Fondation Orange Burkina Faso, Ibrahim HEMA, l’adoption d’un mode de vie sain, notamment par le sport, constitue un facteur déterminant pour la préservation de la santé et la lutte efficace contre les cancers féminins.

À ses yeux, la sensibilisation et le dépistage précoce représentent des armes puissantes face à ces pathologies. De ce fait, il a exhorté les collaborateurs de la Fondation Orange en particulier, ainsi que la population burkinabè en général, à s’impliquer dans la sensibilisation et à encourager le dépistage précoce afin de lutter contre ces maladies silencieuses mais délétères.

« Chacun peut sensibiliser à son niveau. Faire du dépistage, c’est le premier moyen pour pouvoir lutter efficacement contre la maladie. Parce qu’une fois que le dépistage est fait, une fois que l’on sait que la maladie est présente dans le corps et que ça commence, c’est facilement gérable.

Facilement de façon relative on va dire que la prise en charge devient plus facile. Donc c’est sensibilisé, dépisté et suivre tous les protocoles qu’il faut pour pouvoir être le plus loin possible de la maladie, car c’est une maladie qui touche tout le monde ça n’a pas d’âge », a-t-il affirmé, appelant à une prise de conscience collective.

Saisissant cette opportunité, Ibrahim HEMA a dressé le bilan des actions menées par leur Fondation en 2024 en matière de lutte contre les cancers. Il a notifié que sur une prévision de 100 personnes à prendre en charge, plus de 130 ont été suivies à ce jour, soit par chirurgie, soit par chimiothérapie.

« Il y a également toute cette sensibilisation que nous faisons au cours de l’année (…) Il y a plus de deux semaines, nous avons lancé la campagne 2025 qui va aussi consister à prendre en charge un peu plus de 100 personnes qui sont malades du cancer du sein avec un budget de 100 000 000 de FCFA », a-t-il indiqué.

Aida Dao, une participante à la marche, a salué cette initiative qui vise à soutenir la lutte contre le cancer, un mal, dit-elle silencieux mais source de nombreuses difficultés pour les familles. « C’est un mal dont souffrent beaucoup de femmes dans le silence. L’initiative est très louable », a-t-elle dit. Elle a rappelé qu’à la Fondation Orange Burkina Faso, le combat contre les cancers féminins est mené quotidiennement à travers diverses activités de sensibilisation et de dépistage.

Mahamadou Kibora, ancien agent de Orange Burkina aujourd’hui retraité, a tenu à ne pas manquer cet événement, considérant qu’il s’agissait d’une cause noble à laquelle il se devait d’apporter son soutien. Ce fut également pour lui une occasion privilégiée de retrouver ses anciens collaborateurs.