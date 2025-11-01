Communiqué | Éducation nutritionnelle : 500 enfants à l’école des chefs Cuisiniers

0 Partages Partager Twitter

Les jardins verdoyants du Silmandé avaient cette semaine des allures de cour d’école. 500 écoliers, accompagnés de leurs encadreurs, se sont succédé dans cet espace inhabituel. Pour cause : il y avait classe. Une classe pas comme les autres. L’ambiance était décontractée, les tables garnies de fruits et légumes. Avant d’y entrer, les enfants ont enfilé des tabliers et charlottes, ressemblant à de véritables chefs cuisiniers en herbe. Pendant 90 minutes, leurs enseignants ont laissé place à des chefs professionnels pour dispenser des leçons pratiques sur l’alimentation équilibrée, suivies de démonstrations culinaires.

Un programme mondial pour des habitudes saines

Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre du programme Nestlé For Healthier Kids, une initiative mondiale visant à inculquer dès le plus jeune âge les bases d’une alimentation équilibrée et saine. Lors de cette édition du CIGAF, Nestlé a permis à 500 enfants de participer à des sessions interactives animées par des chefs cuisiniers et des experts en nutrition. Au programme:

✅Découverte des fruits et légumes et leur rôle dans une alimentation équilibrée.

✅Gestes simples pour manipuler les aliments en toute sécurité.

✅Importance de la diversité alimentaire pour une croissance harmonieuse.

« Il est essentiel que les enfants adoptent de bonnes habitudes alimentaires dès le plus jeune âge. L’idée est de leur faire comprendre le lien entre les fruits et légumes qu’ils voient chaque jour et leur importance dans l’alimentation. Nestlé est engagé dans la promotion d’une alimentation équilibrée, et ce programme en est une preuve concrète » a déclaré Omaro Kané, Directeur de la Communication de Nestlé Burkina Faso.

Une continuité d’initiatives au Burkina Faso

Cet atelier s’inscrit dans une série d’actions menées par Nestlé Burkina Faso pour promouvoir la nutrition auprès des enfants.

Au SIAO, comme lors du FESPACO, des initiatives similaires ont permis de toucher plus de 2 000 enfants. Ce programme avait déjà été mis en œuvre lors de la première édition du CIGAF et même dans certaines écoles primaires du Burkina.

Pourquoi ces ateliers sont stratégiques ?

✅Ils éduquent les enfants sur la nutrition dès le plus jeune âge.

✅Ils renforcent la lutte contre la malnutrition au Burkina Faso.

✅Ils créent un pont entre gastronomie et santé, en impliquant des chefs cuisiniers comme ambassadeurs.