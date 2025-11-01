20 ans de foi et de résilience : L’Église AD Sheckina Wend-Ziiri célèbre son jubilé

0 Partages Partager Twitter

L’Église des Assemblées de Dieu (AD) Sheckina Wend-Ziiri a vibré au rythme de la reconnaissance le samedi 1er novembre 2025, à l’occasion de son 20e anniversaire d’existence et de résilience. Entre adorations, chants et danses, les fidèles ont renouvelé solennellement leur foi en Dieu, marquant cet événement comme le point de départ d’un nouveau commencement pour bâtir l’avenir des générations futures.

La cérémonie a rappelé l’importance fondamentale de l’obéissance à la parole de Dieu et de la reconnaissance de ses bienfaits.

L’ensemble des participants a exprimé sa profonde gratitude pour les grâces reçues au fil des années, avec l’encouragement de poursuivre le développement de l’œuvre des Assemblées de Dieu au Burkina Faso.

Le pasteur François Compaoré souligné les progrès réalisés par la communauté depuis leur arrivée il y a vingt-deux ans. Il a notamment a illustré cette croissance par un témoignage marquant.

« J’ai vu la main du Seigneur ici qui nous a sauvés. Quand on commençait, on pouvait compter le nombre de motos et de vélos ; il y en avait trois. Trois motos, et ce n’était même pas des neuves, c’était vraiment des débrouillards.

Aujourd’hui, le parking est plein. Notre parking est devenu petit, autant pour les autos que pour les motos. On voit que la main de Dieu est en train de bénir son peuple, spirituellement, financièrement, naturellement et dans tous les domaines. Et ça, ça nécessite un merci de notre part »

Malgré les difficultés initiales, la communauté a prospéré spirituellement, financièrement et matériellement, un succès qui, selon lui, nécessite un remerciement sincère à la seule gloire de Dieu.

Un invité de marque, le Révérend Dr Zongo Etienne, Président du Conseil National de l’Église des AD, a apporté son soutien à la communauté. Témoin privilégié de l’évolution de l’église Schékina, il a salué vivement la résilience du pasteur François Compaoré et de ses fidèles.

Dans son intervention, le Révérend Dr Etienne Zongo a exhorté les membres de l’église à continuer dans la foi et la persévérance, rappelant que le chemin de la croissance spirituelle et matérielle est pavé d’obéissance et de constance.

L’événement s’est achevé sur l’idée que les 20 ans de l’AD Sheckina Wend-Ziiri ne sont pas seulement un bilan, mais le lancement d’une nouvelle ère d’engagement et de développement.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24