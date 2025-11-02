Soutien à l’initiative Faso Mêbo : Mamie Doua fait un don de 5 tonnes de ciment

0 Partages Partager Twitter

L’ONG Mamie Doua, une organisation à but non lucratif de la diaspora burkinabè basée en France, a réaffirmé son engagement en faveur du développement national en soutenant l’initiative présidentielle Faso Mêbo. Le samedi 1er novembre 2025, l’ONG a marqué ce soutien par un don de 5 tonnes de ciment.

En réponse à l’appel lancé par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, les fils et filles du Burkina Faso, y compris ceux de la diaspora, continuent de mettre la main à la pâte pour la construction du pays.

Le samedi 1er novembre 2025, c’est l’ONG Mamie Doua, une organisation à but non lucratif de la diaspora, qui a illustré cet élan de patriotisme en apportant son soutien concret à travers un don de 5 tonnes de ciment.

Mais pas que. Le don de ciment s’est accompagné d’une forte mobilisation des jeunes de l’ONG sur le terrain. Ange Martial Nibié, un jeune actif de Mamie Doua, a souligné la motivation des participants.

« Nous sommes des jeunes soucieux de la révolution et du changement. Donc ce matin on est venu soutenir l’initiative présidentielle Faso-Mêbo grâce à l’ONG Mamie Doua. Donc ce matin on est plus d’une cinquantaine de jeunes qui sont venus mobilisés »

La cinquantaine de jeunes bénévoles s’est organisée en sous-unités pour des tâches variées, allant du classement des pavés déjà prêts au chargement des sacs de ciment, en passant par le nettoyage des moules.

Lire aussi 👉👉 Faso Mêbo : Des créateurs digitaux unis pour construire le Burkina Faso

L’engagement de l’ONG Mamie Doua, comme l’a précisé son responsable pays, Manebgzanga Miguel Wilfried Diendere, s’articule autour de trois axes majeurs : bâtir le Burkina (à l’image de leur soutien à Faso-Mêbo), accompagner les jeunes et les femmes vers l’autonomie notamment par l’obtention de permis de conduire, et financer des micro-projets locaux, illustrant ainsi la volonté concrète de la diaspora de contribuer au développement et à l’autonomisation au Burkina Faso.

Mamie Doua est une ONG née en France et aujourd’hui résolument tournée vers les idéaux du Capitaine Ibrahim Traoré, Chef de l’État. Son objectif est d’encourager les jeunes à l’autonomie et, concrètement, à « bâtir le pays brique par brique ».

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24