Burkina Faso : Le Commandant COTN en visite opérationnelle pour galvaniser les forces de l’Est

Le Colonel Théophile NIKIEMA, Chef d’État-Major Général Adjoint des Armées et Commandant du Commandement des Opérations du Théâtre National (COTN), a effectué une visite opérationnelle dans la 6ᵉ Région militaire le mercredi 12 novembre 2025.

À Fada N’Gourma, il s’est d’abord entretenu avec l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de la garnison, avant de rencontrer les militaires du 12ᵉ Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) ainsi que les forces combattantes récemment revenues de l’Opération KIARIMA 4.

Cette opération d’envergure a permis l’acheminement de 472 camions au profit de la mine de Boungou et des populations vivant le long de l’axe Fada–Tawori. Elle a également facilité la fortification de plusieurs positions militaires, la relève de détachements et l’installation du 26ᵉ et du 27ᵉ BIR.Le Commandant COTN a salué le professionnalisme, la rigueur et la bravoure des soldats engagés.

En sa qualité de Commandant de la Brigade Spéciale d’Intervention Rapide (BSIR), le Colonel NIKIEMA a ensuite poursuivi sa tournée auprès des nouveaux BIR installés : le 26ᵉ BIR à Ougarou et le 27ᵉ BIR à Diapaga. Il y a félicité les troupes pour le travail déjà accompli et les a exhortées à maintenir leur détermination face aux défis à venir.

Lors de son déplacement, il a également rencontré les autorités administratives, coutumières et religieuses de Fada N’Gourma et de Diapaga. Il leur a réitéré la reconnaissance de la hiérarchie militaire et les a invités à poursuivre leur mobilisation aux côtés des forces combattantes.