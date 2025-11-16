Burkina Faso : Le Commandant COTN en visite opérationnelle pour galvaniser les forces de l’Est

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 20 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Partage

Le Colonel Théophile NIKIEMA, Chef d’État-Major Général Adjoint des Armées et Commandant du Commandement des Opérations du Théâtre National (COTN), a effectué une visite opérationnelle dans la 6ᵉ Région militaire le mercredi 12 novembre 2025.

À Fada N’Gourma, il s’est d’abord entretenu avec l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de la garnison, avant de rencontrer les militaires du 12ᵉ Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) ainsi que les forces combattantes récemment revenues de l’Opération KIARIMA 4.

Colonel Théophile NIKIEMA, Chef d’État-Major Général Adjoint des Armées et Commandant du Commandement des Opérations du Théâtre National (COTN)
Colonel Théophile NIKIEMA, Chef d’État-Major Général Adjoint des Armées et Commandant du Commandement des Opérations du Théâtre National (COTN)

Cette opération d’envergure a permis l’acheminement de 472 camions au profit de la mine de Boungou et des populations vivant le long de l’axe Fada–Tawori. Elle a également facilité la fortification de plusieurs positions militaires, la relève de détachements et l’installation du 26ᵉ et du 27ᵉ BIR.Le Commandant COTN a salué le professionnalisme, la rigueur et la bravoure des soldats engagés.

Lire également 👉Brigade spéciale d’intervention rapide (BSIR) : Le Colonel Théophile Nikiéma inscrit son commandement dans la dynamique d’intensification de la guerre

une visite opérationnelle dans la 6ᵉ Région militaire le mercredi 12 novembre 2025
Une visite opérationnelle dans la 6ᵉ Région militaire le mercredi 12 novembre 2025

En sa qualité de Commandant de la Brigade Spéciale d’Intervention Rapide (BSIR), le Colonel NIKIEMA a ensuite poursuivi sa tournée auprès des nouveaux BIR installés : le 26ᵉ BIR à Ougarou et le 27ᵉ BIR à Diapaga. Il y a félicité les troupes pour le travail déjà accompli et les a exhortées à maintenir leur détermination face aux défis à venir.

il a également rencontré les autorités administratives, coutumières et religieuses de Fada N’Gourma et de Diapaga
il a également rencontré les autorités administratives, coutumières et religieuses de Fada N’Gourma et de Diapaga

Lors de son déplacement, il a également rencontré les autorités administratives, coutumières et religieuses de Fada N’Gourma et de Diapaga. Il leur a réitéré la reconnaissance de la hiérarchie militaire et les a invités à poursuivre leur mobilisation aux côtés des forces combattantes.

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 20 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Burkina Faso : Maison Sport et l’ISSH unissent leurs forces pour promouvoir le développement du sport et de la sécurité humaine

il y a 55 minutes

Gestion et Qualité : AfExCo et l’ABMAQ débattent des exigences RH des normes qualité à Ouagadougou

il y a 2 heures

De l’école aux champs : Le parcours inspirant d’un jeune VDP agricole

il y a 2 heures
Clauris SANA

« Nous Vaincrons » | La décentralisation, un levier stratégique encore en quête de moyens (Clauris Sana)

il y a 2 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page