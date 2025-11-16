Burkina Faso : Maison Sport et l’ISSH unissent leurs forces pour promouvoir le développement du sport et de la sécurité humaine

L’agence sportive Maison Sport, fondée par l’athlète international Hugues Fabrice Zango et l’Institut Supérieur de Sécurité Humaine (ISSH) ont procédé à la signature d’une convention de partenariat le samedi 15 novembre 2025 à Ouagadougou. Ce partenariat acté est fondé sur le développement du sport pour une sécurité humaine.

Après avoir remporté de nombreuses compétitions sur le plan africain et mondial, Hugues Fabrice Zango se lance dans la promotion et développement du sport à travers son agence sportive, Maison Sport.

A cet effet, l’agence sportive piloté par le triple sauteur Burkinabè a signé une convention avec l’Institut supérieur de sécurité humaine en abrégé ISSH. Ce partenariat fondé sur le développement du sport pour une sécurité humaine est le résultat d’un long cheminement marqué par des observations sur des projets et des valeurs communs.

Pour Hugues Fabrice Zango, ce choix de partenariat est en parfaite symbiose avec les valeurs prônées par l’ISSH. « A l’unanimité nous avons pensé que l’Institut supérieur de sécurité humaine sera le partenaire de choix qui nous permettra de dérouler aussi un programme de continuité de nos efforts dans le domaine du sport », a-t-il martelé.

Il a également indiqué que ce partenariat permettra aux deux structures d’œuvrer non seulement pour un renouveau du visage sportif burkinabè mais aussi d’avoir une portée sur le plan africain.« Nous avons pensé que la formation et les organisations de différentes choses peuvent venir combler les lacunes et donc c’est pour améliorer le visage sportif au niveau national et avoir une contribution aussi pour le sport africain », a poursuivi Hugues Fabrice Zango.

De Zacharia Tiemtoré, Président du Conseil d’administration de l’ISSH, fier du parcours de Hugues Fabrice Zango dans le domaine du triple saut n’a pas manqué de saluer les différentes prouesses de l’athlète. A travers cette signature de convention, le président du conseil d’administration de l’ISSH se dit optimiste quant à l’idée de promouvoir la sécurité humaine à travers le sport.

Dans cette foulée, il a souligné que de nombreuses activités seront co-organisées pour le bien fondé de ce partenariat vecteur de sécurité humaine par le sport. Au nombre de ces activités seront au menu des formations certifiantes sur la sécurité humaine et le sport, des conférences sous des masterclass et de la Foire internationale du sport africain(FISA) en Avril 2026.

Pour rappel Maison Sport est une entreprise burkinabè qui œuvre pour le développement du sport . Porté par Hugues Fabrice Zango, l’entreprise se veut d’être leader dans le domaine sportif africain à l’horizon 2030.

Quant à l’ISSH, il célèbre en cette année 2025, ses 10 ans de service pour la formation de cadres au compte de la sécurité humaine. A travers ce partenariat, ces deux structures mutualisent leurs efforts pour un impact certain, important et durable du sport burkinabè, africain et voire mondial.