Communiqué | LONAB lance cinq super cagnottes PMU’B pour 300 millions FCFA en fin d’année 2025

LA LONAB OFFRE CINQ CAGNOTTES D’UN MONTANT TOTAL DE 300 MILLIONS FCFA

À l’occasion des fêtes de fin d’année 2025, la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a le plaisir d’informer son aimable clientèle qu’elle met exceptionnellement en jeu cinq (05) cagnottes PMU’B pour un montant global de trois cent millions (300 000 000) FCFA, destinées à bonifier les gains des parieurs.

Une cagnotte spéciale de cinquante millions (50 000 000) FCFA est ajoutée à la masse à partager du 4+1 du :

Vendredi 21 novembre 2025

Dimanche 30 novembre 2025

Vendredi 05 décembre 2025

Vendredi 19 décembre 2025

Et ce n’est pas tout, une superbe cagnotte de cent millions (100 000 000) FCFA est offerte au 4+1 du dimanche 28 décembre 2025, soit :

75 000 000 FCFA ajoutés aux gains dans l’ordre

25 000 000 FCFA ajoutés aux gains dans le désordre

Fidèles parieurs, ne manquez pas ces grands rendez-vous de la chance !

Jouez et tentez de devenir multimillionnaires avec la LONAB !!!

Bonne chance à toutes et à tous !!!

PMU’B, la fortune en fin de course

⚠️⚠️ NB : Jeux de hasard réservés aux personnes majeures.