Communiqué | LONAB lance cinq super cagnottes PMU’B pour 300 millions FCFA en fin d’année 2025
À l’occasion des fêtes de fin d’année 2025, la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a le plaisir d’informer son aimable clientèle qu’elle met exceptionnellement en jeu cinq (05) cagnottes PMU’B pour un montant global de trois cent millions (300 000 000) FCFA, destinées à bonifier les gains des parieurs.
Une cagnotte spéciale de cinquante millions (50 000 000) FCFA est ajoutée à la masse à partager du 4+1 du :
-
Vendredi 21 novembre 2025
-
Dimanche 30 novembre 2025
-
Vendredi 05 décembre 2025
-
Vendredi 19 décembre 2025
Et ce n’est pas tout, une superbe cagnotte de cent millions (100 000 000) FCFA est offerte au 4+1 du dimanche 28 décembre 2025, soit :
- 75 000 000 FCFA ajoutés aux gains dans l’ordre
- 25 000 000 FCFA ajoutés aux gains dans le désordre
Fidèles parieurs, ne manquez pas ces grands rendez-vous de la chance !
Jouez et tentez de devenir multimillionnaires avec la LONAB !!!
Bonne chance à toutes et à tous !!!
PMU’B, la fortune en fin de course
⚠️⚠️ NB : Jeux de hasard réservés aux personnes majeures.