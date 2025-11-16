Communiqué | LONAB lance cinq super cagnottes PMU’B pour 300 millions FCFA en fin d’année 2025

LA LONAB OFFRE CINQ CAGNOTTES D’UN MONTANT TOTAL DE 300 MILLIONS FCFA

À l’occasion des fêtes de fin d’année 2025, la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a le plaisir d’informer son aimable clientèle qu’elle met exceptionnellement en jeu cinq (05) cagnottes PMU’B pour un montant global de trois cent millions (300 000 000) FCFA, destinées à bonifier les gains des parieurs.

Une cagnotte spéciale de cinquante millions (50 000 000) FCFA est ajoutée à la masse à partager du 4+1 du :

  • Vendredi 21 novembre 2025

  • Dimanche 30 novembre 2025

  • Vendredi 05 décembre 2025

  • Vendredi 19 décembre 2025

Et ce n’est pas tout, une superbe cagnotte de cent millions (100 000 000) FCFA est offerte au 4+1 du dimanche 28 décembre 2025, soit :

  • 75 000 000 FCFA ajoutés aux gains dans l’ordre
  • 25 000 000 FCFA ajoutés aux gains dans le désordre

Fidèles parieurs, ne manquez pas ces grands rendez-vous de la chance !

Jouez et tentez de devenir multimillionnaires avec la LONAB !!!

Bonne chance à toutes et à tous !!!

PMU’B, la fortune en fin de course

⚠️⚠️ NB : Jeux de hasard réservés aux personnes majeures.

